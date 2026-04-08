Béliz se reunió con Bowen y mueve el tablero del PJ chubutense

Los referentes analizaron la crisis provincial, plantearon internas abiertas y avanzaron en una propuesta política con proyección hacia 2027.

En un escenario marcado por la situación económica y social de Chubut, el dirigente mercantil Alfredo Béliz mantuvo un encuentro con el intendente de Dolavon, Dante Bowen, con el objetivo de comenzar a delinear una estrategia común dentro del peronismo provincial.

La reunión puso el foco en la necesidad de construir una propuesta política sólida, con eje en el desarrollo productivo, la generación de empleo y una mirada integral del territorio. Ambos coincidieron en que el contexto actual exige avanzar en un proyecto programático que trascienda coyunturas y permita proyectar una alternativa de gobierno.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la organización interna del Partido Justicialista. En ese sentido, se planteó la importancia de establecer un cronograma electoral claro durante este año, que ordene la discusión y garantice mecanismos democráticos para la definición de candidaturas.

En esa línea, tomó fuerza la idea de avanzar hacia internas abiertas, transparentes y participativas, como herramienta para ampliar la base de representación y permitir que los distintos sectores del peronismo puedan expresarse dentro de un mismo espacio político.

Durante la charla, Béliz insistió en la necesidad de conformar una mesa de diálogo amplia e inclusiva, que integre a todos los actores del PJ chubutense. El objetivo, según planteó, es reconstruir la unidad del espacio y fortalecer una estructura política capaz de dar respuestas concretas a la sociedad.

Además, el dirigente remarcó las principales preocupaciones que atraviesan hoy a la población, como la falta de empleo, el costo de los servicios esenciales —especialmente luz y gas— y la problemática de los alquileres, en un contexto donde los ingresos pierden frente a la inflación.

Como conclusión, ambos coincidieron en la necesidad de consolidar un peronismo competitivo y con vocación de poder, que logre recuperar representatividad en la provincia. En ese camino, se planteó que la construcción hacia 2027 deberá apoyarse en procesos internos ordenados y en mecanismos como el sistema D’Hondt, para garantizar una integración equitativa de las listas.

El encuentro se enmarca en una serie de instancias de diálogo que buscan reordenar al justicialismo en Chubut y sentar las bases de una alternativa política con proyección a futuro.