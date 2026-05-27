Béliz fortalece el trabajo territorial de Fuerza del Trabajo en Trelew

Referentes del espacio mantuvieron un encuentro con vecinos del barrio Norte, en el marco del armado político con mirada hacia 2027.

Alfredo Béliz comenzó a fortalecer el trabajo territorial de la agrupación Fuerza del Trabajo en Trelew, gestionar proyectos que permitan dar respuestas frente a las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores y las familias.

En ese marco, mantuvieron un encuentro con vecinos del barrio Norte, donde se abordaron distintas problemáticas vinculadas a la realidad social y económica de la ciudad.

Durante la reunión con dirigentes de la agrupación surgieron reclamos por la fuerte suba del transporte público, el incremento de las tarifas de servicios y el impacto que estas medidas generan en el bolsillo de los trabajadores y las familias.

Desde Fuerza del Trabajo remarcaron la importancia de sostener una presencia activa en los barrios, con equipos que puedan relevar necesidades concretas y avanzar en propuestas vinculadas al empleo, los servicios y la defensa del poder adquisitivo.

También participó Compromiso Popular, una iniciativa de labor barrial que viene impulsando proyectos de costura y trabajo social, junto a la escuela de boxeo del barrio Norte, propuestas destacadas por su rol de contención, formación y organización en el territorio.

La actividad forma parte del esquema político que Béliz busca consolidar en Chubut, con Fuerza del Trabajo como herramienta territorial y una mirada puesta en los desafíos institucionales y electorales del 2027.