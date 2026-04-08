Biondo se refirió a la muerte de la adolescente de Cerro Centinela por hantavirus

El epidemiólogo del Área Programática Esquel sostivo que el estado de salud la joven de 15 años dio un giro drástico en 48 horas.

El jefe del Departamento de Epidemiología del Área de Salud de Esquel, Dr. Emiliano Biondo, brindó detalles estremecedores sobre el contexto familiar de la adolescente de 15 años fallecida el pasado lunes. Según confirmó el profesional, la joven era hija del matrimonio que inició el brote en la comuna rural de Cerro Centinela en febrero pasado.

El nexo comenzó con la madre de la menor, una mujer de 58 años que fue el primer caso positivo. Poco después, el padre también contrajo el virus por contacto estrecho. «Ambos evolucionaron de manera positiva», señaló Biondo, explicando que el equipo sanitario venía realizando acciones ambientales, capturas de roedores y un estricto seguimiento de los contactos desde hace semanas.

Una evolución desfavorable y repentina

La adolescente ingresó al Hospital Zonal de Esquel el pasado 1º de abril tras dar positivo en los controles de laboratorio que se le practicaban por ser contacto estrecho conviviente. Aunque inicialmente fue derivada al área de Pediatría, su estado de salud dio un giro drástico a las 48 horas.

«Presentó una evolución desfavorable, notándose el síndrome sistémico de hantavirus», detalló el médico. Ante este cuadro, fue trasladada a terapia intensiva, donde se le aplicó asistencia respiratoria mecánica y diversas maniobras de soporte, pero lamentablemente no logró sobrevivir.

La letalidad del virus

El Dr. Biondo recordó que, pese a los avances médicos, el hantavirus sigue teniendo una tasa de letalidad que alcanza al 30% de los afectados. Actualmente, otros familiares de la joven permanecen bajo aislamiento preventivo y monitoreo constante para detectar cualquier síntoma de manera temprana.

Desde el área de Salud llamaron a no subestimar las medidas de prevención, especialmente en zonas rurales, y recordaron que el seguimiento de los nexos epidemiológicos es la única herramienta para contener la propagación en este tipo de brotes familiares.