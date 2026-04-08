Detienen a dos personas por disparos desde una camioneta en El Bolsón

La Policía interceptó una Toyota Hilux tras una persecución y secuestró dos armas de fuego; un hombre y una mujer quedaron detenidos.

Efectivos de la Comisaría 12 de El Bolsón detuvieron este domingo, durante la madrugada, a dos personas que efectuaron disparos con armas de fuego desde un vehículo Toyota Hilux.

Alrededor de las 5 de la madrugada de ese día, el Sistema de Emergencias 911 recibió dos llamados en los que denunciaban haber recibido detonaciones con armas de fuego.

En ambos casos, los denunciantes coincidieron en mencionar la presencia de una camioneta Toyota Hilux desde la que habrían efectuado los disparos.

Personal de la Comisaría 12 inició la búsqueda del rodado y una vez que lo identificó comenzó una persecusión durante varias cuadras, hasta que finalmente fue detenido en la intersección de Rivadavia y Larrea.

Cuando el personal intervenía, descendió de la parte trasera una mujer que portaba un cuchillo en la cintura y un arma de fuego calibre 22, motivo por el que fue demorada.

El conductor del vehículo tuvo una actitud reticente y se negó a descender, actuando de forma hostil e insultando al personal. Finalmente pudo ser detenido y trasladado a la dependencia policial.

En el operativo, los uniformados secuestraron – además del revolver que tenía la mujer – un arma larga que estaba en el habitáculo del rodado, que a su vez fue secuestrado.