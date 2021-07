Boca se quedó y Unión le empató a falta de 10 minutos para el final

El Xeneize arrancó arriba por el tanto de Agustín Obando pero el Tatengue hizo méritos y llegó al 1-1 definitivo por un cabezazo de Cuqui Márquez. Fue igualdad en la primera fecha del torneo.



La espera finalmente terminó. Se levantó el telón de un nuevo campeonato en el fútbol argentino con la presencia de uno de los principales candidatos al título. Boca comenzó su camino en la Liga Profesional de Fútbol en la casa de Unión de Santa Fe: fue empate 1-1 en el estadio 15 de abril por los tantos de Fernando Márquez y Agustín Obando. Arbitró Nicolás Lamolina.

A pesar de haber tenido un equipo completamente integrado por suplentes y juveniles, la visita se plantó en cancha con autoridad y logró conseguir la ventaja en el inicio del match. Tras el aviso de Alan Varela, quien pisó el área rival y halló bien parado al arquero luego del desborde y centro atrás de Agustín Obando, fue a través de una cesión de Jorman Campuzano a un solitario Obando, que pareció demorar demasiado en la definición pero contó con un rebote en Britez que descolocó al arquero Moyano tras su zurdazo y se metió en la valla. Con el 1-0 a favor se soltaron los debutantes Aaron Molinas y Valentín Barco, de convincente actuación en la primera mitad.

El Tatengue sintió el cachetazo y se repuso lentamente con el correr de los minutos. Hubo intensidad de uno y otro lado aunque poca claridad en los metros finales. En la última línea Boca no sufrió demasiado y la única nítida que tuvo el dueño de casa fue a través de un centro de Vera por la derecha que conectó Nicolás Cordero con su cabeza: direccionado al medio, se topó con una buena respuesta de Javier García, quien la envió al córner.

En el complemento Boca insinuó mantenerse en campo rival y tuvo el segundo en los pies de Lisandro López: un tiro de esquina jugado en corto para Barco terminó por aire en el área, el arquero Moyano despejó, se quedó corto y el número 2 azul y oro quiso anotar de emboquillada pero la bola se fue a centímetros del palo.

Desde el minuto 13 Unión empezó a hacer méritos para llegar a la igualdad. Zenón sacó un zurdazo débil que terminó en posesión dentro del área de Cordero, que volvió darle de zurda y no pudo batir a un Javi García que la atenazó entre las piernas. Instantes antes el arquero ya había descolgado un cabezazo de Corvalán en el ángulo previo al empellón de Juan García.

Más tarde Zenón desbordó y centró por la izquierda, Corvalán la peinó y Cordero, también de cabeza, no pudo direccionar la pelota al arco. A los 30 lo tuvo Cañete, ex Boca, con un tiro libre al borde del área; no pudo aprovechar su magnífica pegada. Instantes después se la bajaron de cabeza y González se tiró en palomita y estuvo a punto de conseguir el empate.

Finalmente a los 35 del complemento el habilidoso Machuca desniveló por la derecha y superó la marca de Campuzano, envió un centro perfecto y Fernando Márquez, otro que había ingresado en el local en el segundo tiempo, ensayó un cabezazo letal que dejó sin opciones a Javier García. El dueño de casa no aprovechó el envión anímico y careció de frescura para darlo vuelta. Boca se encariñó con el punto e hicieron tablas. Recién en tiempo de descuento Cristian Pavón sacó un remate lejano y desviado que fue de lo poco que generó el visitante.

Vale mencionar que Russo cuidó a todo el equipo titular que venía de afrontar la ida de los octavos de final de la Libertadores y seguramente repita el próximo martes en Brasil ante Atlético Mineiro: Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez, Cristian Medina, Esteban Rolón, Diego González, Cristian Pavón, Norberto Briasco y Sebastián Villa. El Xeneize se sacó de encima el estreno por el campeonato y ahora cambiará el chip nuevamente para la Copa.