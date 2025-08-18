Bombazo en el fútbol argentino por el pedido de quiebra de San Lorenzo

En medio de la crisis institucional, el Ciclón recibió un golpe letal por una deuda millonaria.



Este lunes, la crisis institucional en San Lorenzo recibió un golpe letal: avanza el pedido de quiebra. La Cámara Comercial (Sala C) revocó una resolución de primera instancia y dio lugar a la solicitud presentada semanas atrás por el fondo suizo AIS Investment Fund, el cual reclama el pago de una deuda millonaria contra la entidad azulgrana.

El monto reclamado asciende a 5,2 millones de dólares, aunque según pudo saber Bolavip, la cifra podría elevarse a más de 7 millones. No obstante, en el club todavía existe un resquicio del cual logran aferrarse: el fallo de la Justicia remarca que San Lorenzo tendrá la posibilidad de apelar el fallo y darle paso a eventuales negociaciones para alcanzar un acuerdo con el fondo suizo.

La deuda corresponde a un préstamo contraído por el Ciclón en 2019, durante la gestión de Marcelo Tinelli. El mismo se habría en dos plazos: primero recibió 2.5 millones y, posteriormente le fueron transferidos 1.5 millones por un documento de la venta de Adolfo Gaich a Rusia. Pero San Lorenzo nunca devolvió el dinero y el tiempo transcurrido incrementó el monto adeudado.

Claro, antes de recurrir a la Justicia, el fondo suizo intentó pactar un plan de pagos con su deudor, el cual tampoco se terminó cumpliendo. Y como no alcanzó un acuerdo con la actual dirigencia, AIS Investment recurrió a la instancia legal. Y fue este lunes cuando el trámite recibió luz verde para avanzar. En el fallo se deja en claro que “el pedido de quiebra es una denuncia de insolvencia que no tiene por finalidad ni objeto canalizar el cobro de un crédito individual”, sino que tiene como objetivo la “cesación de pagos”.

En síntesis, San Lorenzo no se encuentra oficialmente en quiebra. Por el momento, el proceso judicial mantiene en pie el pedido de quiebra, pero aún no se encuentra firme ni definitivo. Ahora, la pelota queda del lado del club de Boedo, que deberá buscar una salida para evitar que el expediente avance hacia un escenario más complejo.