Leonardo Sbaraglia apuntó contra el Gobierno de Javier Milei

El reconocido actor expresó su preocupación por la situación del país y criticó al Presidente que «vive promoviendo algo de muchísimo odio, muchísima grieta».



Desde México, donde graba la segunda temporada de la serie «Las Azules» para Apple TV+, el reconocido actor Leonardo Sbaraglia brindó una entrevista en la que, además de revelar sus nuevos proyectos, expresó su profunda preocupación por la situación política y social que atraviesa Argentina.

A propósito de la serie de Carlos Menem, al ser consultado sobre un posible paralelismo entre el fallecido exmandatario y el actual presidente Javier Milei, Sbaraglia fue contundente: «Menem, en su momento, para nosotros fue un presidente difícil y duro. Pero lo que estamos viviendo ahora en la Argentina es una pesadilla, realmente, y no sabemos bien dónde termina».

El actor ahondó en las diferencias entre ambos líderes. «Milei se dice admirador de Menem, pero al mismo tiempo vive promoviendo algo de muchísimo odio, muchísima grieta. Es un tipo muy agresivo, al punto casi de lo psiquiátrico», argumentó.

En contraste, el artista describió a Menem como «todo lo contrario, un tipo conciliador y muy persuasivo». Puso como ejemplo el episodio en que el expresidente mandó a buscar a Astor Piazzolla cuando este amenazó con irse del país por su asunción. «Era un tipo que estaba abierto y que apostaba todo el tiempo a la conciliación, al encuentro, al diálogo», señaló.

Más allá de la política interna, Sbaraglia manifestó su inquietud por una tendencia global: «Al margen de Menem y de Milei, de la mano de Donald Trump, Marine Le Pen y la premier italiana (Giorgia Meloni), el mundo está tendiendo a una derechización tremenda, y eso es lo preocupante. Estamos todos un poco shockeados, impactados».

El actor lamentó que en Argentina «lo estamos sufriendo muy de cerca». Citó como ejemplo «todo lo que está pasando los miércoles; el nivel de represión que hay en las marchas de jubilados». Y concluyó con una frase lapidaria: «Desde mi punto de vista, está todo al revés».