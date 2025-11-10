Cambio en Producción: Laura Mirantes se despide y Juan Manuel Pavón asume al frente del Ministerio

Torres anunció la incorporación del funcionario trelewense y destacó la labor de Mirantes, quien seguirá colaborando dentro del gabinete provincial.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció este domingo que Juan Manuel Pavón, actual secretario de Producción, Industria, Comercio y Turismo de Trelew, será el nuevo titular del Ministerio de Producción de la Provincia, en el marco de una serie de cambios estratégicos que buscan incorporar perfiles jóvenes con experiencia en gestión y desarrollo.

Torres agradeció especialmente la tarea realizada por Laura Mirantes, quien hasta ahora ocupó el cargo, y confirmó que seguirá colaborando dentro del gabinete provincial. “Laura ha desempeñado una función excelente al frente del Ministerio de Producción”, destacó el mandatario, subrayando su compromiso y los logros alcanzados durante su gestión.

Por su parte, Mirantes se despidió con un mensaje cargado de gratitud y compromiso a través de sus redes sociales. “Fue un honor inmenso haber tenido la oportunidad de trabajar por y para el desarrollo productivo de nuestra querida provincia, cumpliendo con los objetivos que se me encomendaron y con el compromiso de servir con honestidad, entrega y convicción”, expresó. También agradeció al gobernador, a los equipos técnicos del ministerio y a los productores, emprendedores y vecinos con quienes compartió su gestión: “Hice todo lo que estuvo a mi alcance —y mucho más— para llevarles respuestas y soluciones”.

Respecto a la incorporación de Pavón, Torres valoró su desempeño en la concreción de la zona franca de Trelew, uno de los proyectos productivos más relevantes impulsados por la actual gestión provincial. “Logramos un avance histórico con un fuerte acompañamiento de la ciudad de Trelew, y con un desempeño especial de Juan Pavón”, resaltó.

Con más de 20 años de experiencia en el sector privado —en las industrias hidrocarburífera y automotriz—, Pavón llega al Ministerio con una mirada empresarial orientada a resultados, que ya trasladó con éxito a la función pública. Su nombramiento refuerza la decisión del gobierno provincial de profundizar la agenda productiva de Chubut, promoviendo inversiones, empleo y nuevas oportunidades para el desarrollo regional.