Anses confirmó el cronograma de pagos para las Becas Progresar

La Secretaría de Educación confirmó el cronograma de pagos de la Anses para las Becas Progresar correspondientes al mes de noviembre de 2025. En esta oportunidad, se abonará la octava cuota del ciclo lectivo.

Además del pago mensual, quienes hayan sido recientemente dados de alta en el programa recibirán un retroactivo acumulado que cubre los meses anteriores, en función de la convocatoria a la que hayan accedido.

Además de confirmar las fechas de cobro, la Secretaría de Educación habilitó una instancia de reclamos para postulantes de la segunda convocatoria de Progresar Superior. Por ello, quienes fueron rechazados por motivos académicos pueden solicitar una revisión en la plataforma oficial del programa hasta el 19 de noviembre.

El monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000

No obstante, Anses aplica una retención del 20% ($7.000) a los estudiantes del nivel obligatorio (primario y secundario), así como a los del nivel superior durante su primer año en el programa. En consecuencia, estos beneficiarios reciben $28.000 mensuales, y el monto retenido se paga al finalizar el ciclo lectivo, tras certificar la regularidad académica.

Los estudiantes que comiencen a cobrar en noviembre recibirán también un pago retroactivo.

-Primera convocatoria: quienes fueron adjudicados en esta etapa cobrarán ocho cuotas juntas. Esto representa un total de $280.000 si se percibe el 100% del beneficio, o $224.000 si se les aplica la retención.

-Segunda convocatoria: en este caso, los adjudicados recibirán tres cuotas acumuladas, lo que equivale a $105.000 al 100% o $84.000 al 80%.

Las fechas de cobro son las siguientes:

-Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

-Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

-Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

-Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

-Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

Por Laura Kalerguiz, periodista en Telefe Noticias y abogada previsionalista – Matrícula CPACF T 70 F 987.