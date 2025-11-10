Chubut se ubicó entre las provincias con mayor aumento de precios en octubre

Fue la segunda provincia del país con la suba más alta en alimentos y bebidas durante ese mes.

A pocos días de conocerse el índice oficial de inflación de octubre, un informe privado ubicó a Chubut entre las provincias con mayores incrementos de precios en alimentos y bebidas. El relevamiento del “Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica, reflejó un aumento mensual del 4,3% en la canasta representativa del consumo de una familia tipo de clase media —dos adultos y dos menores—.

El estudio, que compara precios de productos idénticos en marcas y presentaciones en distintas jurisdicciones, mostró que las mayores subas se concentraron en la Patagonia. Tierra del Fuego encabezó los incrementos (+5,3%), seguida por Chubut (+4,3%), Río Negro (+3,8%), Neuquén (+3,7%) y Santa Cruz (+3,7%). En el extremo opuesto, las variaciones más moderadas se observaron en Misiones, Formosa y Jujuy, con alzas inferiores al 2%.

En la canasta relevada, el aceite de girasol fue nuevamente uno de los productos con mayor incremento, con subas que oscilaron entre 4% y 6% en la mayoría de las provincias. Los lácteos también mostraron aumentos generalizados: el queso crema y el yogur bebible subieron hasta 4%, con picos del 5,2% en Santa Cruz. En cambio, los huevos se mantuvieron estables en casi todo el país.

El costo mensual de la canasta en Chubut se ubicó en $829.597, lo que la posiciona entre las más caras del país, apenas por debajo de Santa Cruz ($834.177) y Tierra del Fuego ($822.066). Este valor refleja la tendencia regional de precios más altos, acompañada por salarios también superiores al promedio nacional.

De acuerdo con Analytica, la diferencia entre provincias no sólo responde a los costos logísticos y productivos, sino también a los niveles de ingreso. En la Patagonia, el gasto en alimentos representa en promedio el 15,7% del ingreso mensual de dos salarios registrados. En contraste, en el norte argentino —donde las canastas son más económicas pero los ingresos más bajos— ese porcentaje asciende al 29,5%.

Además, el informe señala que Chubut registró una de las mayores variaciones absolutas en pesos entre septiembre y octubre, con un aumento de $39.373 en el valor total de la canasta. Estos datos confirman que, pese a los ingresos más altos, el costo de vida en la provincia continúa siendo uno de los más elevados del país.