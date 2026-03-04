Caputo: “El problema no debería ser que alguien sea despedido”

El ministro defendió reformas laborales y sostuvo que lo central es generar más contratación y oportunidades.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que la Argentina atraviesa «una oportunidad histórica» para consolidar la trayectoria económica. Sus declaraciones se dan tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación por parte del presidente Javier Milei. En ese marco, Caputo subrayó la importancia de trabajar en conjunto con el sector privado para superar modelos que, dijo, llevaron al país a elevados niveles de pobreza.

“Antes caíamos en crisis porque no había un compromiso por reducir el déficit fiscal”, sostuvo Caputo en su disertación en Córdoba, donde fue invitado a exponer ante empresarios, dirigentes y economistas.

El funcionario destacó que, según su criterio, el Gobierno logró “orden macroeconómico” sin recurrir a medidas traumáticas como confiscaciones o defaults de organismos de crédito internacionales, y señaló que en un mes se terminó con un déficit fiscal estimado en cinco puntos, aunque sin precisar la medición oficial.

En ese contexto, Caputo resaltó que “sacamos a 11 millones de argentinos de la pobreza” y enumeró medidas que, desde su perspectiva, contribuyeron al cambio de escenario económico, como la eliminación de piquetes y regulaciones que, en su visión, complicaban el normal desarrollo de actividades productivas y la reducción de impuestos.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que el Gobierno está devolviendo “17.000 millones de dólares al sector privado” y valoró que la administración actual “está generando confianza en el mundo”. En ese sentido, mencionó inversiones aprobadas por unos 70.000 millones de dólares bajo instrumentos como el Registro de Inversiones Globales Argentina, que —según expresó— tendrán impacto en la generación de empleos y en la competitividad del país.

Caputo también abordó aspectos de política exterior al asegurar que el alineamiento geopolítico de la Argentina con Estados Unidos e Israel, en contraste con vínculos previos con otros países, constituye un “lado correcto” en términos estratégicos, aunque aclaró que no desea que la situación internacional se agrave.

En cuanto a la política fiscal, el ministro reiteró el compromiso del Gobierno con la disciplina del “ancla fiscal” y aseguró que no se moverán “ni un centímetro” de esa premisa, considerándola “la piedra fundamental” para que la economía pueda transitar un proceso de desarrollo sostenible.

Sobre el mercado laboral, Caputo defendió reformas que, para él, buscan aumentar la formalización del empleo y reducir los costos laborales que, a su juicio, han limitado la creación de puestos de trabajo en la última década. Señaló que el Gobierno redujo cargas para nuevos empleos y creó herramientas como el Fondo de Asistencia Laboral para aliviar el costo de eventuales despidos y dinamizar el mercado de trabajo. «El problema no debería ser que alguien sea despedido, sino que nadie quiera contratar a nadie. Un despido es una situación difícil, pero es peor cuando no hay oportunidades. En muchos países, alguien pierde su trabajo y a las 48 o 72 horas consigue otro. Acá no sucede eso».

Subrayó la necesidad de fortalecer el mercado de capitales interno y disminuir la dependencia del crédito externo como motor de crecimiento. “Un país no puede crecer sin crédito”, afirmó, y abogó por incentivar el ahorro y la inversión dentro del circuito financiero local.

La exposición de Caputo se enmarca en un momento de intensa atención sobre las reformas económicas del Gobierno y tras el discurso de Milei, en el que se reivindicó el rumbo de reducción del déficit y reformas estructurales como parte del «cambio de época» que propone la actual gestión.

El ministro de Economía negó que exista una explosión de importaciones y sostuvo que Argentina sigue siendo uno de los mercados más cerrados del mundo. «No hay un boom de importaciones. Estamos 35% por debajo del pico de 2011 y 21% abajo de 2022. Seguimos siendo una de las economías más cerradas del mundo», afirmó.

«No habrá cambios en la política cambiaria y seguirá el esquema de bandas, teniendo en cuenta al mercado de cambios y la demanda de dinero. Estamos acumulando fuertemente reservas y esa estrategia continuará», adelantó.

Al referirse al riesgo país, Caputo volvió a referirse al «riesgo kuka». «El mercado sigue temiendo un ‘riesgo kirchnerista’. No coincido. Para mí ese riesgo es cero. El kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza política irrelevante», declaró.