La AFA ratificó el paro y no habrá fútbol en todas las categorías

Se suspende la fecha en Primera División y Primera Nacional, entre otras categorías.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó este martes el paro que afectará a todas las categorías del fútbol argentino durante el próximo fin de semana.

La confirmación llegó luego de una reunión realizada en el predio que la entidad posee en Ezeiza, donde los integrantes del Comité Ejecutivo votaron por unanimidad sostener la medida de fuerza, descartando cualquier marcha atrás que se había especulado en las últimas horas.

Fechas suspendidas y reprogramación

Con esta decisión, no se disputará la novena fecha de la Primera División ni la cuarta jornada de la Primera Nacional, entre otras competencias del ascenso.

Desde la AFA adelantaron que los partidos serán reprogramados para el mes de mayo, aunque todavía no se definió el calendario exacto.

El punto clave del conflicto

La ratificación del paro se dio luego de que el juez Diego Amarante rechazara el pedido del presidente de la AFA, Claudio Tapia, para suspender su indagatoria en una causa en la que se lo investiga por la presunta apropiación indebida de tributos por 19.300 millones de pesos.

En este contexto, los dirigentes resolvieron mantener la medida, por lo que el próximo fin de semana no habrá actividad oficial en el fútbol argentino.