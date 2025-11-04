Cholila dio inicio a la temporada de pesca deportiva 2025

Con paisajes únicos y el espíritu de la Patagonia, comenzó la esperada temporada de pesca deportiva, promoviendo el turismo y el cuidado ambiental.

Desde la Dirección de Turismo de Cholila se informó que este sábado 1 de noviembre se realizó la apertura oficial de la Temporada de Pesca Deportiva 2025, una de las actividades más esperadas del año por residentes y visitantes de la región.

La propuesta combina naturaleza, aventura y conservación ambiental, invitando a disfrutar de los ríos, lagos y paisajes patagónicos que hacen de Cholila uno de los destinos más destacados para la pesca con mosca.

“Con la apertura oficial damos la bienvenida a una de las actividades más esperadas del año, que combina naturaleza, aventura y respeto por nuestros ecosistemas”, señalaron desde el área de Turismo, alentando a los pescadores a compartir sus experiencias y mostrar la belleza del entorno.

Las autoridades locales recordaron la importancia de practicar una pesca responsable, respetando las normativas vigentes y cuidando los ambientes acuáticos que albergan especies emblemáticas como la trucha arcoíris y la trucha marrón.

Con esta apertura, Cholila renueva su compromiso con el turismo sustentable, promoviendo una experiencia que conecta la pasión por la pesca con el respeto por la naturaleza.