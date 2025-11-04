Chubut anunció el cronograma de pago de sueldos a jubilados y empleados públicos

El Gobierno provincial depositará el miércoles 5 a los jubilados y el viernes 7 a los trabajadores en actividad.

El Gobierno del Chubut, encabezado por Ignacio “Nacho” Torres, confirmó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de octubre. Según informó el Ministerio de Economía provincial, el miércoles 5 de noviembre se realizará el depósito para el sector pasivo de la Administración Pública, mientras que el viernes 7 se acreditarán los sueldos a los empleados públicos en actividad.

Los jubilados podrán acceder a sus haberes el jueves 6 a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut, ya que las sucursales permanecerán cerradas por la conmemoración del Día del Trabajador Bancario en todo el país. En tanto, los empleados en actividad podrán retirar sus salarios por cajero automático a partir del sábado 8 de noviembre.

Desde la cartera económica se precisó que el pago total de haberes correspondientes a octubre representa una erogación de $137.700.000.000, reflejando el esfuerzo financiero del Estado provincial para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones salariales.