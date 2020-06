Chubut | Antonena se refirió a los aumentos salariales que en campaña acordó Arcioni y hoy no se pueden pagar

“Se le pega al gobernador pero en realidad es un conjunto de actores que avaló esta modalidad, que no estuvo buena” manifestó el ministro de Economía de Chubut en referencia a los aumentos antes de las elecciones,



El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, se refirió a los aumentos salariales que en campaña acordó el Gobernador antes de las elecciones del año pasado en las que fue reelecto, el funcionario afirmó que “no las firma sólo Arcioni sino los gremios con los funcionarios. Se le pega al gobernador pero en realidad es un conjunto de actores que avaló esta modalidad, que no estuvo buena. Una decisión que no se tomó pensando en qué pasaría en el tiempo. Hay responsabilidad de ambos lados. Benefició a muchas personas, no a una sola. Personalizar no está bueno. De hecho la lista que ganó con Arcioni también se benefició”.

También indicó que “hoy ser empleado público es una situación de privilegio frente al privado. En una empresa privada el dueño te pide salir adelante y no podés fallar. Y acá se cometen errores y es todo igual. Se dan vehículos sin ningún tipo de discriminación, todos tienen teléfono, todos gastan, y lo pagamos todos. ¿Por qué trabajar en el Estado tendría que tener un beneficio? Hay prácticas que deben ser modificadas. Mucha gente, gracias a que llega al Estado, pueden acceder a eso que en su vida privada nunca podría llegar. Casa alquilada, auto a disposición, chofer. ¿Por qué?”.

Fuente: Jornada