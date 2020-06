Chubut | Sandoval desmiente relación con Torres Otárola “Somos primos, me da vergüenza lo que dice”

El contador de Esquel que mantiene una fuerte disputa judicial y mediática con la ministra Torres Otarola, salió a desmentirla luego de que ella deslizara que mantenía una “relación personal” con él.

En medio de esta pandemia que tiene a todos los chubutenses en sus hogares, la novela de la ministra Cecilia Torres Otárola y el contador de esquel, Martín Sandoval, nos brinda un capítulo más.

Otárola, realizó un descargo en las redes sociales y deslizó que mantuvo una “relación personal” con Sandoval. Después de esto el contador dio su versión: “Nosotros somos primos con la ministra. Me da vergüenza que una alta funcionaria del Gobierno salga a cubrirse de las denuncias que se les están efectuando, que no tiene nada que ver con una cuestión personal, sino de su trabajo como funcionaria. No tiene escrúpulos, sobre todo porque ella tenía relación con mi mujer. Ella ha sido una férrea defensora de los derechos de la mujer y de esta manera menosprecia las condiciones de las mujeres con sus dichos en las redes sociales, y eso duele”.