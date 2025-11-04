Marcelo Gallardo, en su momento más crítico al frente de River Plate

Tras las eliminaciones en torneos clave y la caída ante Gimnasia en el Monumental, su continuidad vuelve a estar en duda.



Marcelo Gallardo vive su etapa más difícil como director técnico de River Plate desde su retorno al banco de suplentes hace poco más de un año. El ciclo, que comenzó con ilusión y respaldo total de los hinchas y la dirigencia, atraviesa hoy una profunda crisis marcada por los malos resultados y un clima interno cada vez más tenso.

Luego de las eliminaciones en la Copa Libertadores y en la Copa Argentina, el conjunto “millonario” buscaba recuperar confianza frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. Sin embargo, volvió a tropezar: el “Lobo” se impuso en Núñez por primera vez en veinte años, dejando al equipo de Gallardo nuevamente expuesto y sin respuestas futbolísticas.

La derrota desató la bronca de los hinchas, que expresaron su descontento con insultos y cánticos hacia el plantel. Incluso el propio Gallardo, hasta hace poco intocable, comenzó a ser cuestionado. El técnico enfrenta así un escenario inédito: su liderazgo ya no parece incuestionable y hay quienes piden que dé un paso al costado.

El futuro inmediato no ofrece alivio. River deberá visitar a Boca en la Bombonera el próximo domingo, en un Superclásico que puede marcar un punto de no retorno. Si el equipo no logra un resultado positivo, la continuidad del entrenador podría quedar seriamente comprometida.

Aunque el nuevo presidente del club, Stefano Di Carlo, mantiene una buena relación con Gallardo y no planea despedirlo, el desgaste parece inevitable. El límite está claro: si River no clasifica a la Copa Libertadores 2026, sería el fin del ciclo.

Entre los refuerzos que no rindieron, la pérdida de poder interno y una hinchada que ya perdió la paciencia, Gallardo atraviesa el desafío más grande de su carrera. El resultado del Superclásico y el desenlace del Torneo Clausura definirán si el “Muñeco” logra revertir la historia o si su segundo ciclo en River llega definitivamente a su fin.