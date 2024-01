Chubut | Arrancan las Fiestas Populares en la provincia

Serán 47 eventos en diferentes localidad de la provincia que contarán con el acompañamiento del Gobierno Provincial.



El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, confirmó para esta temporada estival el desarrollo de las fiestas populares en las diferentes ciudades y comunas rurales de la provincia, extendiéndose los festejos desde los primeros días de enero hasta finales de marzo.

En tal sentido, el propio mandatario provincial aseguró que “las fiestas populares son un espacio de encuentro que moviliza a cada rincón de la provincia, son trabajo y son turismo para todos los chubutenses”, añadiendo también que “en este momento tan difícil que estamos atravesando, es muy importante no perder nuestra cultura, no perder nuestro arraigo, no perder el orgullo de ser chubutenses”.

Durante el presente 2024 serán 47 las localidades chubutenses que podrán realizar sus celebraciones tradicionales, con el fin de favorecer el desarrollo cultural y turístico de cada lugar, dando a conocer así sus costumbres y tradiciones locales, y preparándose también para recibir a los visitantes que llegan desde distintos puntos de la provincia, y el país, a conocer los principales atractivos turísticos.

De este modo, y gracias al apoyo del Gobierno Provincial, las municipalidades y comunas pondrán en valor su patrimonio cultural inmaterial, promoverán la identidad, el sentido de pertenencia, la accesibilidad y el despertar vocacional.

Al respecto, resulta necesario destacar que el Gobierno de la Provincia, en su rol de promotor del bien común del pueblo, procura siempre preservar los bienes culturales para fortalecer el proceso de identidad cultural del mismo: como responsable de la gestión pública de la cultura, el Estado debe garantizar la libre expresión del pueblo y promover aquellas manifestaciones que fortalezcan su desarrollo.

Enero con 14 Fiestas Populares en Chubut

Durante el mes de enero del año 2024 se podrá disfrutar en Chubut de 14 fiestas populares, y de una celebración de Carnaval. De hecho, en este primer fin de semana del año se desarrollarán tres de ellas: la Fiesta del Salmón del Pacífico, en la localidad cordillerana de Carrenleufú, y la Fiesta de Gato y Mancha, en Alto Río Senguer, durante el sábado 6 de enero; y la Paleo Fest de Sarmiento, que se festejará el domingo 7 de enero.

Cabe precisar, por último, que en todas las Fiestas Populares Chubutenses el Gobierno dispondrá de cinco puestos sin costo que estarán a disposición de aquellos artesanos y artesanas que posean su correspondiente carnet, siendo el uso de los mismos por estricto orden de inscripción.