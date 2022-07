Chubut | Ayala: “Los descuentos se van a mantener y no se van a devolver”

El Ministro de Gobierno aseguró que se garantiza el Derecho a Huelga pero dejó en claro que no existe la obligación del empleador de pagar los días de medidas.

El Ministro de Gobierno, Cristian Ayala, refirió al estado de las negociaciones paritarias con los trabajadores estatales y en este sentido se mostró confiado en lograr acuerdo con los gremios.

El funcionario consideró que “se generó un ámbito extenso nos ha permitido escuchar a los trabajadores”, valorando que “se hizo una apertura de toda la información de las finanzas del Gobierno”.

Ayala reiteró que esto es “para que se entienda la necesidad de recomponer el salario pero teniendo como limite la disponibilidad de fondos”.

En este contexto, apuntó que “hubo un trabajo respetuoso y con mucho trabajo de los sindicatos, como en Salud que venían trabajado y han hecho sus propios análisis y propuestas”.

Si bien al momento solo se firmó aumento con viales, Ayala se mostró optimista en lograr un acuerdo con la totalidad de los gremios, aunque no descartó aplicar el aumento por decreto y de manera unilateral.

“El pedido ha sido que los incrementos o recomposiciones sean trabajados en las mesas de negociación, vamos a tratar de agotar todas las instancias para que surja de los acuerdos el incremento que reciban los trabajadores”, remarcó.

Sin embargo, insistió en que “soy optimista en que se logre alcanzar algún acuerdo con todos los actores -porque-demostramos la voluntad”.

Cerró respondiendo a gremios sobre el descuento y devolución por días de paro, reconociendo que “es un pedido que reiteran en cada negociación, lo plantean y en cada una la respuesta de la Provincia es la misma”.

“El Gobierno da respuesta, que no les satisfaga es otra cosa. Siempre se responde que se garantiza el Derecho a Huelga pero reconoce la necesidad de darle razonabilidad a la medida, además no existe la obligación del empleador de pagar los días de medidas. Los descuentos se van a mantener y no se van a devolver”, finalizó.