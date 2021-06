Chubut | Covid: falleció un joven de 32 años de Dolavon que no tenía patologías preexistentes

Desde el Ministerio de Salud afirmaron que la mutación del virus hace que la evolución sea diferente que el año pasado. Indicaron que la Cepa Delta no ha llegado a Chubut.

Sobre esta situación habló el ministro de Salud, Fabián Puratich. “Se trata de un paciente que se contagió el 16 de mayo, hace un mes. Se contagia toda la familia, él no estaba vacunado, parte de la familia sí y que evolucionó favorable. Primero estaba su domicilio, no evolucionó bien, se lo internó en Sala General, fue progresiva la evolución negativa y requirió la Terapia Intensiva. No registraba ningún antecedente, simplemente durante la internación se había detectado un registro de glucemia alta, pero tampoco se constató que fuera diabético”.

Con respecto a la mayor cantidad de jóvenes que están entrando en Terapia Intensiva y que son víctimas fatales del virus, el titular de la cartera sanitaria expresó que “la conciencia de generar es cuidado, a cualquiera nos puede pasar. No es una enfermedad que uno sepa claramente la evolución. Un virus que ha evolucionado, que afecta a personas que antes no afectaba. Nos tenemos que cuidar todos y también independientemente de la vacunación. No nos tenemos que descuidar porque la enfermedad sigue estando y el riesgo de contagiarnos. Evolucionan 99 bien y 1 mal. Y ahí caemos en lo que es la enfermedad. Sigue pasando lo mismo que el 95% de los contagios es en eventos sociales que siguen ocurriendo”.

Puratich descartó de plano que esté circulando en la provincia la Cepa Delta, una de las más agresivas. “En la provincia tenemos Manaos, Río de Janerio, Gran Bretaña y Andina. La que no se detectó y esperemos que por un tiempo largo es la Delta. Tenemos un Zoom con migraciones por la variante Delta de la India, donde son cepas mucho más agresivas. Si comparamos la segunda ola con la primera, en la primera una persona se enfermaba, se internaba, estaba 5 o 6 días, y esas etapas se queman mucho más rápido. Hoy tal vez no pasan más de 48 horas. Los cuidados siguen siendo fundamentales”.

En esa dirección ratificó que “la Cepa Delta seguro que no está circulando porque hay tan sólo dos dos casos en Argentina y se detectaron en el ingreso al país, con personas que fueron aisladas adecuadamente”