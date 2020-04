Chubut | Desde el Sindicato de Camioneros en Trelew apuntan al diputado Nacho Torres y lo tratan de “vende humo por toneladas”

Así lo indicó Luis Collio, titular del Sindicato de Camioneros en Trelew, por el proyecto presentado por parte del diputado nacional por Chubut, Ignacio Torres, que plantea la suspensión del cobro de la cuota sindical por 3 meses.

El responsable del Sindicato de Camioneros en Trelew, Luis Collio, se mostró muy enojado con el diputado nacional Ignacio Torres, luego de que este presentara un proyecto de ley que establece la suspensión del descuento sindical a los trabajadores por el período de 90 días.

En comunicación con Cadena Tiempo, Collio apuntó duramente contra el diputado de “Juntos por el Cambio”: “Pobre ‘Nachito’, está vendiendo humo por toneladas”, remarcó.

El titular de Camioneros sostuvo que la propuesta de Torres es “malintencionada”, y señaló: “Lo que no sabe él es que en el Sindicato de Camioneros hay más de 40 empleados de nuestra organización para la atención no solamente de cuestiones del gremio sino de la obra social. Tampoco sabe que nosotros con la cuota sindical que se recauda estamos financiando la desfinanciación que hoy tienen las obras sociales. Hoy la única manera de poder darle la prestación a los trabajadores es a través del sindicato. Nuestra asociación sindical en la provincia de Chubut tiene edificios propios, obras sociales, que da servicio a los trabajadores y sus familias”, expresó.

Al mismo tiempo, Collio sentenció: “Es un despropósito que este señor salga a decir estas barrabasadas. Imagino que con ese criterio también ‘Nachito’ Torres va a pedir explicación de por qué Mauricio Macri endeudó un país a cien años”.

En sintonía con la opinión del responsable de Camioneros, el secretario gremial de la AOT (Asociación Obrera Textil), Mario Valdebenito, también criticó el proyecto del diputado Torres: “Se ve que el diputado macrista no sabe que cuando los compañeros están suspendidos cobran un sueldo no remunerativo. Me gustaría escuchar qué piensa del impuesto Patria, por ejemplo. Está haciendo política. En los cuatro años de macrismo donde se perdieron muchos puestos de trabajo nunca lo vi defender a los trabajadores”, manifestó.