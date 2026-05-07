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Milei respaldó a Adorni y culpó al kirchnerismo por las acusaciones que tiene en su contra

El Presidente de la Nación le respondió a Patricia Bullrich y dijo que «Ni en pedo se va Adorni».

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcando que no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo por las acusaciones que tiene en su contra.

Al ser consultado en una entrevista en la señal de noticias La Nación+ sobre el futuro de Adorni, Milei sentenció: “Ni en pedo se va».

«O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención…”, completó el Presidente.

Milei acusó, sin nombrarlo al contratista Tobar, de “ser un militante kirchnerista». Y agregó: «Digamos, fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”.

En otro momento de la entrevista Milei también cruzó a Patricia Bullrich, quien reclamó que Adorni presente su declaración jurada cuanto antes: «Los números están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Así que, digamos, es cuestión de días que tengan los papeles”.

Fuente: Agencia NA

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