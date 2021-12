Chubut | Ingram: “Me encantaría sentarme y explicarles los detalles del proyecto, porque lo desconocen”

El diputado de Chubut al Frente se refirió al pedido de cierto sector del Bigornia Club para que sea declarado persona no grata y expulsado de la institución. «En el club, toda la vida se dijo que todo lo que tiene que ver con religión y política se deja en la puerta. Estos muchachos no entienden nada», disparó



En tanto, Ingram marcó la cancha y subrayó que «no son los veteranos, porque los primeros fuimos los Bigodontes. Ellos son otros, que creen que porque jugaron solo en Bigornia pueden hablar».

En la misma sintonía, el legislador oficialista apuntó: «Ellos pueden acompañar una fracción que puede ser mayoritaria por el tema minero. Pero me encantaría sentarme con ellos y explicarles las regalías, que está a 100 kilómetros del Río Chubut, el trabajo que se genera. Pero desconocen absolutamente todo».

Y sentenció: «La comisión directiva no puede darle importancia a esto. La gente que estuvo en política en Bigornia que ha estado en política y ha votado proyectos con los que no están de acuerdo, ¿qué van a hacer? ¿Echar a todos los socios? No vale la pena contestarle a esa gente».

Fuente: La Tecla Patagonia