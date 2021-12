Chubut | Intendentes de la provincias levantan sus voces contra la zonificación minera

Los intendentes de Trevelin, Esquel, Trelew, Dolavon, Alto Río Senguer y Puerto Pirámides se manifestaron y hasta pidieron la derogación de la ley.

VIOLENCIA ES MENTIR El acto más grave de violencia es el propiciado desde el estado, legitimado a través de acuerdos espurios, a espaldas del pueblo y rompiendo con el contrato electoral. — Dante Bowen (@dantebowen) December 17, 2021

#Megamineria

Inconsulta y desobediente.

Sin licencia social ni científica. las desiciones para cambiar la realidad son con el pueblo adentro. Esa mano levantada en nombre del Justicialismo no nos representa.

Llegó la hora de los pueblos — Miguel Colo López (@ColoSenguer) December 18, 2021

Presentamos la declaración del HCD en el Ministerio de Economía. Casa de gobierno y la Legislatura estan cerradas.

Rawson está desolada por lo que sucedió ayer; pido a todos mantener la calma y preservar La Paz social en Chubut con la responsabilidad que le corresponde a cada uno pic.twitter.com/B1SkQQZbKz — Sergio Ongarato (@sergioongarato) December 17, 2021

Hoy es un día muy triste para Chubut. A la Legislatura no le importó avanzar a pesar de la falta de consenso social y la ausencia de debate de frente a la ciudadanía. pic.twitter.com/mrWay0Xks7 — FabianGandon (@FabianGandon) December 16, 2021

Sobre los hechos ocurridos en las últimas horas… 👇🏼 pic.twitter.com/xqX83S4Kx8 — Adrián Dario Maderna (@TWAMaderna) December 17, 2021

Necesitamos frenar este caos.

A las autoridades del Ministerio de Seguridad y a la Policía de la provincia: dejen de reprimir a nuestro pueblo. — Adrián Dario Maderna (@TWAMaderna) December 18, 2021

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram

En contacto con la prensa el jefr comunal expresó su “profunda preocupación” por la situación generada a partir de la aprobación de la ley de zonificación minera impulsada por el gobernador Mariano Arcioni.

“Cuando decíamos que, más allá de lo que piense yo o determinado funcionario, la minería no tiene licencia social, no fuimos escuchados. Siempre estuvo claro que la mayoría de los chubutenses no quieren megaminería. Y nunca creímos que no exista otra salida para la meseta. Solo hay que tener voluntad de desarrollar el potencial que tiene desde lo productivo”, señaló Ingram.

“Mi posición sigue siendo la misma de siempre. La que hemos expresado desde la campaña electoral del 2019, el día que asumimos; en un acto que organizamos frente a nuestro Municipio y en cada 1º de marzo al iniciar las sesiones el Concejo Deliberante. Y esa es una posición en la que coincidimos con el compañero diputado Carlos Mantegna quien siempre ha votado de manera coherente con lo que piensa y dice”, agregó Ingram.

Ingram afirmó estar preocupado, “por las consecuencias que tuvo la aprobación de la ley de zonificación. Una decisión violenta por sus formas, sin el aval del pueblo, derivó en todo lo que vimos después. Y no lo justifico, porque ver los destrozos que se generaron también indigna y duele. No avalo ningún tipo de violencia», aclaró.

«Es necesario que se calme la situación, las familias chubutenses merecen vivir en paz, es necesario que el gobierno provincial de marcha atrás con esa ley que nos duele a todos”, sentenció Ingram