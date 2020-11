Chubut | Linares “Esperemos que los legisladores escuchen a la gente”

En diálogo con 96.1 Cadena de los Andes FM el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, opinó de la posible habilitación de la minería en la meseta.

En diálogo con 96.1 Cadena de los Andes FM el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, opinó del plan de zonificación y habilitación de la minería en la meseta. “Me parece que esto que está pasando es un mamarracho por donde lo mires, de un gobernador que anduvo por Cholila, por Maitén, por Lago Puelo, por todos los lugares diciéndoles hace un año y medio que no iba la minería, que no era prominero y hoy es el que se levante, se inmola por la minería”.

El ex candidato a Gonbernador dijo sentirse preocupado por la falta de debate “me preocupa cuando quieren sacar una ley que no es cualquier ley, sino es una ley que puede cambiar para bien o para mal según el criterio que le aplique cada uno el desarrollo de una provincia, entonces me parece que a esto le falta diálogo, consenso, le falta debate”.

Con respecto a la postura de los diputados provinciales Linares dijo “esperemos que los legisladores escuchen a la gente y que entiendan que esto necesita un debate”

Escuchá la palabra de Carlos Linares.