Cordillera | Son 46 los contactos estrechos aislados de los pacientes confirmados de Covid-19

Desde la dirección del Hospital rural de El Hoyo, se reitera un llamado a la responsabilidad social, a seguir cuidándonos, tras haberse detectado por guardia el fin de semana en el nosocomio local mediante la implementación de testeo rápido tres casos positivos, una persona con domicilio en El Hoyo y dos Paraje Las Golondrinas de Lago Puelo; sumando este lunes un nuevo positivo local. Es importante aclarar para evitar malos entendidos que un caso positivo detectado el sábado, asistió a un cumpleaños en calidad de invitada sin saberlo, y de allí surge una parte del numero importante de contactos estrechos aislados , en tanto otra cantidad de personas formaron parte de una actividad de encuentro religioso.

El director del hospital licenciado Febo Sosa, en diálogo noticias de la comarca, salvó un error reflejado en el parte del ministerio de salud, aclarando que los dos casos positivos informados en el corte informativo del sábado (21) si bien se testearon en El Hoyo son personas con domicilio en Lago Puelo; en tanto el tercer informado el domingo sí corresponde a una persona con domicilio en la localidad, sumándose un nuevo positivo el día lunes; a la mañana del miércoles eran dos los casos positivos de El Hoyo con seguimiento ambulatorio; y dos de Lago Puelo ( 1 ambulatorio, y otro internado en Esquel); y dos casos sospechosos locales a espera de resultados de análisis .

En principio se contabilizaron unos 46 contactos estrechos y convivientes aislados de los pacientes confirmados, los cuales se desprenden de al menos dos encuentros sociales , un culto religioso y un festejo de cumpleaños.

Febo Sosa, subrayó que el sábado por la tarde-noche se atendió por guardia a cuatro personas con síntomas compatibles para Covid, y por criterio médico se instrumenta el testeo rápido, obteniéndose tres positivos (1 EH, 2 LP) y un negativo. En tanto el lunes se obtiene el resultado por laboratorio en Esquel de un nuevo paciente confirmado .

Además se indicó que la fuente (nexo) inicial del contagio no está identificada; aunque sí se determinó la cadena de contagios en marco del encuentro social.

Se reitera el pedido a la población en general, a no relajarse y cumplir con los protocolos y recomendaciones de prevención que desde hace 8 meses se vienen difundiendo ( distanciamiento entre personas, uso tapa boca nariz, lavado de manos, no compartir utensilios ( vasos, cubiertos) , no compartir el mate, no beber del mismo envase etc) .