Chubut | Massoni advirtió que están investigando a antimineros por amenazas y escraches a diputados y familiares

El ministro de Seguridad lamentó los mecanismos de «apriete» de sectores antimineros en pleno debate por el proyecto de zonificación que fue enviado recientemente a la Legislatura. Pidió manifestarse en paz, pero advirtió que están investigando amenazas y escraches a diputados y familiares.

Las masivas marchas antimineras en las principales ciudades de Chubut producto del proyecto de zonificación para los Departamentos de Telsen y Gastre, dejaron un resultado ambiguo: La mayoría se concretaron en forma pacífica, aunque algunas terminaron en forma escandalosa como la de Trelew y Casa de Gobierno.

Ayer se dio un hecho singular, en la que la efectivos de la Policía del Chubut detuvieron a un militante antiminero que había sido filmado en Rawson pintando con aerosol el rostro de una escultura.

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, señaló hoy en conferencia de prensa que “no podemos permitir que haya amenazas. No se sí saben ustedes que ya comenzaron a realizar amenazadas y empezamos a hacer investigaciones porque no podemos permitir que un legislador sea amenazado por si vota afirmativo o negativo sobre un tema, no pueden ser escrachados los hijos de los legisladores. Es peligroso y grotesco”.

Sobre la persona detenida y liberada ayer, Massoni relató el procedimiento, en contraposición con lo que anunciaban y exhibían en las redes sociales algunas cuentas vinculadas a la oposición del desarrollo minero en Chubut.

“Una persona se identificó porque comenzó a generar un daño en el Estado. Lo toma monitoreo y lo filma mientras dañaba. Pero con posterioridad, se baja, se cambia la remera y el barbijo para que no pueda ser identificado”, confesó Massoni, sobre el hombre detenido en la ruta.

“Se lo identificó, se le pide que se tire al costado de la ruta, hizo caso omiso y ahí se activó una persecución. Cuando se baja del vehículo agrede a un Policía. Esta persona tiene antecedentes y fue detenido por resistencia a la autoridad. Se notificó al fiscal, que dijo que se le secuestre el vehículo y que se le notifique el delito que se le imputa, para que luego se le otorgue la libertad”, remarcó el ministro.

Insistió que esta persona “tiene antecedentes” y “están las filmaciones” que serán entregadas en la justicia. “Somos respetuosos de la idea que tenga cada una de las personas y tienen derecho a movilizarse, pero en paz”, aclaró.

“No destinamos mucho personal a las movilizaciones, porque la mayoría son en paz. Mientras sea bajo estas características, seguiremos dedicándonos a la seguridad en las calles”, concluyó.