Chubut | Policía denunció que debe caminar de Madryn a Trelew y lo expulsarán por exponer su situación

El Cabo 1 Alexis Gralfrascoli, es de la ciudad de Pto Madryn, hace 2 años fue trasladado a Trelew.Este compañero es buzo profesional, bombero voluntario igual y rescatista, vive en la ciudad de Puerto Madryn y trabaja en la comisaría primera de Trelew, ha hablado con los Jefes de Unidad de Puerto Madryn para el traslado y le fue denegado,afirmó que no contaba con dinero para viajar todos los días.Lleva dos días sin poder cumplir con sus funciones, hace referencia de que cómo el, otros compañeros se encuentran en las mismas condiciones, el Gobierno no les paga el sueldo como corresponde y no tienen plata.Esto es parte de los castigos que está Je con consentimiento del ministro realiza, ya todos sabemos cómo se conducen e indigna el destrato que tienen con los que nos son de su agrado.Cuando salí a reclamar por el pago de aguinaldo, fue por qué ví a compañero que no tenían como pasar las fiestas, esto seguramente lo padecieron muchas familias de policía y es por ellos que se reclamo y se continúa este reclamo, ya que el gobierno y la esta jefatura obsecunte, incumple con los policías, no han pago cláusula gatillo esto es adecuar el salario al índice inflacionario, lo que conlleva es una perdida del poder adquisitivo a los activos y pasivos que pertenecen a la fuerza policial Hay muchos compañeros empleados Policiales que no tiene la posibilidad de realizar adicionales y dependen del salario el cual a perdido su valor.Y hoy quien atiende su reclamo?Nadie por qué el ministro de seguridad fue encontrá del consejo de bienestar policial y hoy no existen Representante.Pero las injusticias tiene que tener un punto final y es necesario que entendamos que estas cosas no pueden estar pasando.Es necesario de quienes aspiren a ser Represntantes y realmente quieran defender a los compañeros, en este momento comiences a reclamar, el consejo de bienestar policial, es algo que debe continuar con compañeros que alcen su vos encontrá de las injusticias del gobierno y la jefatura.

Posted by Christian Montesino on Thursday, April 16, 2020