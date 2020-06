Chubut | Ricardo Sastre: “a veces es bueno escuchar a todos y no solamente llevarse por los mensaje que endulzan los oídos”

El vicegobernador habló sobre su relación con Arcioni “la obsecuencia a veces son malos consejeros para las gestiones, entonces a veces hay que saber a quién se escucha y a quién no se escucha”.

El vicegobernador de la provincia del chubut, Ricardo sastre, habló sobre su relación con el Gobernador Mariano Arcioni “Tengo muy buen diálogo con el gobernador, a veces no son los problemas las personas sino a veces son también los consejeros. la obsecuencia a veces son malos consejeros para las gestiones, entonces a veces hay que saber a quién se escucha y a quién no se escucha”

Sastre ejemplificó con su experiencia de estos años dentro de la política “He aprendido que a veces es bueno escuchar a todos y no solamente llevarse por los mensajes que endulzan los oídos de una persona, porque a veces no son los mejores consejeros, a veces hay que ver la realidad y lo que se palpa en el día a día”

Al ser consultado por la incorporación de Andrés Meiszner al gabinete como secretario general de la Gobernación, Sastre opinó “es una figura que tiene más cintura política que otros que han ocupado el lugar” y recordó “la coordinación de gabinete brilló por su ausencia en los últimos meses y creo que él le puede dar otra impronta”

Al ser consultado sobre sí cree que hay quienes tienen interés en desestabilizar al Gobierno, sastre fue tajante y dijo “no, no creo que haya ningún tipo de intención de desestabilizar y nada por el estilo, los reclamos están todos fundados en que cada uno quiere percibir lo que le corresponde, no pasa por otra cuestión. Entonces vuelvo a repetir, solucionando los problemas económicos, los problemas políticos quedan a un lado y todos los reclamos que han existido mediante lo que establece la Constitución provincial se basan prácticamente en lo mismo y bueno a veces hay que estar de los dos lados del mostrador, tienen que saber entender a aquellos que viven de su sueldo y no lo perciben hace dos o tres meses”.

Escuchá la palabra de Ricardo Sastre, Vicegobernador de Chubut.

Audio Fm 100.1 Comodoro Rivadavia.