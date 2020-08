Chubut | Ricardo Sastre sobre la minería en la provincia: “No soy necio, hay que abrir el debate”

En una entrevista con Canal 12 de Puerto Madryn, el vicegobernador Ricardo Sastre habló sobre la relación con el gobernador Mariano Arcioni, el tope salarial y el debate en tono a la minería, entre otros temas. Reconoció diferencias con el mandatario provincial y -pese a confirmar su postura- pidió decidir “por sí o por no” la actividad minera.



El vicegobenador de Chubut, Ricardo Sastre, aseguró que “tenemos una provincia que tiene un déficit mensual de cerca de 2500 millones de pesos. Renegociando la deuda ese déficit se va a achicar porque la deuda se congela y se pospone hacia adelante en 800 millones de pesos”. En declaraciones a Canal 12 de Puerto Madryn, planteó que “el camino del achique del déficit tiene que ir por lo productivo. Cuando hablo de lo productivo, hablo de generar mayores dividendos o mayores ingresos”.

Sostuvo que cuando “hablo de generar mayores ingresos. No hablo de nuevos emprendimientos o actividades que algunos pretenden generar en la provincia como la minería”. Y agregó que “saben cuál es la postura que he tomado. Pero tampoco soy necio y hay que dar el marco del debate, discutirlo y explicar por qué sí o por qué no. Ganará el que entienda que tiene razón o lo que la mayoría diga. Los debates hay que darlos porque estamos en un sistema democrático más allá de los posicionamientos que tiene cada uno y el que tengo yo”.

Sobre las alternativas de achicar el gasto en la provincia, el integrante del Ejecutivo provincial dijo que “¿cómo se achica el déficit? Esa palabra ‘ajuste’ que no nos gusta. No es el momento de implementarlo cuando el empleador está en falta con el empleado. Puedo estar equivocado porque hablo en base a la experiencia cuando me tocó ser intendente de Puerto Madryn y tuve situaciones de estas características. Pasamos momentos malos y con atrasos salariales aunque no quizás de esta magnitud de estar 30 días atrasados. Entendimos que había que achicar el gasto del Estado pero no era el momento porque hay que hacerlo cuando el empleador está cumpliendo con todo lo pactado. Hoy no se está cumpliendo con todo lo pactado.

LA RELACIÓN CON ARCIONI

En medio de los constantes rumores acerca de las diferencias con el gobernador Mariano Arcioni, Sastre sostuvo que “no hay tensión. Puede haber diferencias como las planteamos. Hablo en plural porque también me refiero a Gustavo Sastre (intendente de Puerto Madryn) que se ha expresado contrario a algún tipo de decisiones. Nosotros no somos de callar cuando vemos que hay algo que no nos gusta o que nos molesta. La verdad es que el cinismo, la falsedad no es nuestra característica ni nuestro estilo”.

El vicegobenador sostuvo que “no me gusta cuando el gobernador toma una decisión que yo no la comparto pero la tengo que aceptar”. Agregó que “generalmente, los que nos rodean son ‘aduladores’ o nos hacen escuchar lo que ‘endulza nuestras orejas’. Eso no sirve. Los obsecuentes son un mal que muchas veces tienen los políticos al lado. Es más válido una persona que está al lado de un dirigente y le marca las cosas que están mal que aquel que le dice que todo está bien”.

Sin embargo, en otro tramo de la entrevista con Canal 12 dijo que “pensé que entre todos íbamos a compartir el gobierno. Está el caso de Adrián Maderna, Alfredo Béliz y el Jorge ‘Loma’ Ávila que podríamos haber aportado un poco más a la mesa de discusión. Con la experiencia que tuve en el Ejecutivo, entiendo que a veces hay que poner a la gente que es de confianza”.

Agregó que “entiendo que el gobernador pueda tomar esas decisiones con gente de su confianza pero a veces otras posibilidades o abrir el juego, los márgenes de error se achican”.

Sobre la incorporación de Javier Touriñan al gabinete, consideró que “va a dar oxígeno, especialmente al diálogo entre los distintos sectores políticos. Javier es una persona que tiene una cintura política, un recorrido y una experiencia que no muchos dirigentes la tienen en la provincia. Entiendo que la función de él va a ser articular políticas con otros sectores e incluso en la “propia tropa” para poder avanzar en decisiones que el Ejecutivo provincial estaba flaqueando de las mismas en los últimos meses”.

“EL INTERBLOQUE TOMÓ UNA RELEVANCIA DEMASIADO SIGNIFICATIVA”

Sobre la confirmación del “interbloque” dentro de la Legislatura, dijo que “creo que esto tomó una relevancia demasiado significativa que no existe como tal. Una muestra clara fue la sesión pasada que no había interbloque ni oposición. Puede haber diferencias internas con respecto a la forma de manejar un grupo o no. Imaginense si puede haber diferencias en un hogar donde conviven 2 personas, con más razón en un lugar donde conviven 27 diputados de distintas extracciones políticas”.

Agregó que “eso no significa que sea imposible poder convivir o sacar las leyes que la provincia de Chubut está necesitando. Desde ninguno de los bloques va a haber una oposición férrea que no pueda garantizar la gobernabilidad en Chubut”.

Sobre la relación con los gremios que trabajan dentro de la Legislatura, dijo que “hemos acordado con los referentes sindicales, especialmente en el gremio de APEL para poder trabajar porque si vamos a esperar que la situación salarial esté normalizada y regularizada, yo creo que no vamos a hacerlo durante todo el año. No podemos estar en la Legislatura en que ‘un día se sesiona y el otro día no se sesiona’”.

Escuchá la palabra de Ricardo Sastre

Audio programa sin hilo canal 12