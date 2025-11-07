Emergencia en la Meseta: Cáritas Esquel lanza una campaña urgente ante el avance de la tucura

Más de 80 familias rurales de Colonia Cushamen, Mina de Indio y zonas vecinas están en riesgo por la pérdida de alimento para el ganado.



El avance de la tucura está generando una situación crítica en la meseta chubutense, donde más de 80 familias rurales ven comprometida su principal fuente de sustento. Ante esta emergencia, Cáritas Prelatura Esquel lanzó una campaña solidaria urgente para conseguir alimento para los animales y asistir a las comunidades de Colonia Cushamen, Mina de Indio, El Tropezón, Ranquihuago, Costa New York Inc. y La Rinconada, entre otras. Sonia Correa, referente de la institución, advirtió que la plaga está arrasando con los pastos y forrajes, afectando directamente la economía de subsistencia de las familias que viven de la cría de animales. “No son grandes productores, son familias que dependen de sus animales para vivir; si los bichitos comen el pasto, cambia hasta el sabor de la carne o del huevo”, explicó. La situación se agrava con la llegada del calor, y los pobladores intentan frenar la invasión sin recurrir a químicos, cavando zanjas donde los insectos caen y son eliminados. Cáritas solicita colaboración para adquirir y trasladar alimentos como pellets, fardos de pasto y alfalfa. Las donaciones físicas pueden entregarse en la sede de Cáritas, ubicada en Avenida Perón 247 de Esquel, o bien mediante transferencia al alias CaritasEsquel23. También se puede coordinar la ayuda a través del teléfono 2945 513772. “Cada aporte suma y hace una diferencia. Entre todos, construimos esperanza y cuidado comunitario”, remarcaron desde la organización