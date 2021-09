Chubut | Sin dar mayores detalles Arcioni adelantó que habrá una recomposición salarial para los estatales

No brindó mayores precisiones aunque sigue en carpeta un incremento en cuotas del 30%. El Gobernador destacó que «estamos cancelando todas nuestras obligaciones. Cuestionó a la oposición por «decir cosas que no van a cumplir».

La semana pasada había adelantado que el equipo económico analizaba los números con la pretensión de otorgar un aumento salarial a los estatales, en tanto que ayer el gobernador Mariano Arcioni ya indicó que «estamos próximos a anunciar una recomposición salarial». Y aunque no ahondó en precisiones, como ya había adelantado EL CHUBUT está en carpeta la posibilidad de un incremento del 30% en total aunque se haría en cuotas, comenzando con los haberes de septiembre y completando en los primeros meses del 2022. De todos modos, se estudian alternativas y eso podría mejorar si se logra refinanciar la deuda cercana a los 20 mil millones de pesos con el Gobierno nacional.

El mandatario provincial resaltó ayer «las recomposiciones que tuvo Chubut a lo largo del tiempo, porque todo requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, nada es mágico». Y agregó que «gobernar no se trata de decir cosas que no van a cumplir desde la oposición, porque cuando tuvieron la oportunidad de cumplirlas no las cumplieron. Recuerden la situación en la que estaba la provincia».

GOBERNAR EN TIEMPOS DE CRISIS

«Fuimos regularizando de a poco a los proveedores y prácticamente estamos terminando con la totalidad de las deudas. Estamos al día con el 95% de los proveedores -y- en noviembre cancelaremos la totalidad de los salarios que se deben», enfatizó Arcioni.

Basado en esa situación que destacó, sostuvo el mandatario que «de eso se trata Gobernar y ordenar un Estado. Lo importante es que para gobernar en situación de crisis hay que tener templanza, actitud y mirar para adelante, saber cuál es la responsabilidad de uno porque cuando se gobierna no hay que echar culpas hacia atrás».

«Todos sabemos lo que fue cada uno y la culpa de cada uno. Estamos buscando las soluciones y estamos cancelando todas nuestras obligaciones, y seguimos haciendo obras, porque todas y cada una de las obras anunciadas se han ejecutado o se están ejecutando», insistió.

El Gobernador concluyó señalando que en su momento se anunciaron grandes obras «y después estaban todas paralizadas y con deudas» , por lo que reiteró que «desde la oposición y la vereda de enfrente es muy fácil criticar y decir mentiras».