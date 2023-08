Chubut | Torres: “Todos los acomodos de este gobierno del último año se van a ir”

El gobernador electo lamentó que están observando ingresos al Estado de último momento.

Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut, dejó en claro que la transición con el gobierno provincial está frenada, a pesar de la buena voluntad de varios ministerios que están abiertos a brindar información.

“Tengo que reconocer que hay muy buena predisposición por parte del 90% de los ministerios”, reconoció Torres.

Agregó que, “incluso de manera espontánea contaduría general, pusieron a disposición la información”.

El problema, según Torres, no radica en la predisposición que tienen los ministros, sino en una decisión del gobernador Arcioni de abrir el diálogo con quién será su sucesor.

“El gobernador Arcioni tiene la última oportunidad de mostrar que verdaderamente tiene vocación de dejar más o menos ordenado el Estado provincial”, analizó Torres en diálogo con Radio Chubut.

Pronosticó que, en este último tiempo, “Arcioni eligió aislarse, no compartir la información, incluso intentar de boicotear la transición con algunos ministros, que de buena voluntad quisieron llamar y poner a disposición toda la información”.

“Nosotros pedimos algo muy simple, que no haya más ingresos, a no ser que sea esencial, estoy hablando del caso de un médico, policía, docente, bueno eso no se está cumpliendo”, argumentó.

En este marco, precisó que “todos los acomodos de este gobierno del último año se van a ir, todos estos entongues qué están haciendo los vamos a barrer el primer día”

Por último, aclaró que “todo esto que están haciendo, no va a tener ningún sentido, los que están ingresando este año de manera acomodada se van a ir y se van a ir dando explicaciones”