Chubut | Yauhar: “La única discusión de agenda en Chubut es si pagamos o no los sueldos”

El dirigente peronista y exministro de Agroindustria de la Nación, Norberto Yauhar, se mostró en línea con el intendente Omar Burgoa sobre la falta de políticas productivas en Chubut. Cuestionó que el único tema que atraviesa a todos los sectores es el salarial. Además, dijo que el PJ no dará «un cheque en blanco» sobre la refinanciación de la deuda.

“¿Hacia dónde vamos en el recambio productivo? ¿Cuál es el abanico de innovación productiva? ¿Qué vamos a hacer con nuestra producción agropecuaria?”, fueron algunos de los interrogantes que planteó Norberto Yauhar en diálogo con FM EL CHUBUT.

La falta de debate sobre la reconversión productiva de Chubut encuentra su antítesis en un tema transversal a toda la clase política: El pago de haberes a todos los empleados de la Administración Pública Provincial.

“La única discusión de agenda en Chubut es si pagamos o no los sueldos”, lamentó Yauhar, quien recordó que los elevados salarios que hoy perciben diferentes sectores de la Administración Pública es responsabilidad exclusiva del actual Gobierno provincial.

“A estos salarios los llevó el actual Gobierno en medio de un proceso electoral. Para sacar una medida de estas características hay que discutirlo. ¿Para qué querés un tope salarial? Es necesario que lo expliquen y que sean claros”, advirtió el exfuncionario nacional.

Por otra parte, sobre la reestructuración de la deuda extranjera de Chubut, Yauhar dijo que no hay dudas que «es necesaria», pero aclaró que el PJ “no dará un cheque en blanco”, principalmente en algunos incisos del proyecto que envió el Ejecutivo provincial, como el que permite la emisión de nueva deuda.En este contexto, recordó que el endeudamiento de u$s 650 millones se destinó a rubros que no estaban previstos y “hoy estamos pagando las consecuencias y la falta de inversión en obras”.