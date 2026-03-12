Cierra otra tienda de ropa en el centro de Comodoro y crece la preocupación comercial

El local Sweet anunció su cierre definitivo y liquida mercadería al costo; comerciantes advierten por la caída del consumo y los altos costos.

El cierre de un comercio volvió a encender las alarmas en el centro de Comodoro Rivadavia, en medio de un escenario económico complejo que golpea con fuerza al sector comercial.

En las últimas horas se conoció que una tienda de indumentaria anunció el cese definitivo de sus actividades, sumándose a una tendencia que comerciantes vienen advirtiendo desde 2025 y que se profundizó durante los últimos meses.

Se trata del local de ropa Sweet, que comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde informaron que transitan su última semana de atención al público antes del cierre definitivo.

La noticia fue difundida mediante una publicación en Instagram, en la que el comercio compartió un cartel con un mensaje claro para sus clientas: “Aviso. Última semana. Cerraremos nuestras puertas. Liquidamos al costo. Incluimos mobiliario. Muchas gracias.”

Además, indicaron que realizarán una liquidación total de la mercadería disponible, con precios al costo, e incluso pondrán a la venta parte del mobiliario del local antes de bajar definitivamente la persiana.

En el mismo posteo, desde el negocio agradecieron el acompañamiento recibido durante el tiempo que funcionó el comercio en la ciudad. “Hasta acá llegamos. Quiero darles infinitas gracias a todas las clientas que de una u otra manera siempre nos apoyaron, creyeron, compartieron y nos dejaron armar sus outfits. Me llevo el cariño inmenso de todas”, expresaron.

La publicación generó numerosas reacciones y comentarios de clientas habituales que lamentaron la noticia y recordaron su paso por el local.

El cierre de este negocio no es un hecho aislado. En los últimos años, distintos comerciantes del centro de Comodoro Rivadavia vienen advirtiendo sobre las dificultades para sostener la actividad en medio de un contexto económico adverso.

La baja en las ventas es uno de los principales factores que impacta en el sector. Muchos comerciantes aseguran que el consumo se redujo notablemente y que cada vez cuesta más mantener el volumen necesario para cubrir los gastos mensuales.

A esto se suman los altos costos de funcionamiento que deben afrontar los locales: alquileres elevados en zonas céntricas, tarifas de servicios, impuestos, reposición de mercadería y el pago de sueldos. Todo esto conforma un escenario que, para muchos emprendedores, se vuelve cada vez más difícil de sostener.

Detrás de cada comercio que cierra hay también una consecuencia social. En muchos casos, el cierre implica la pérdida de puestos de trabajo y afecta directamente a empleados que dependen de esos ingresos. Para varias familias, el cierre de un local significa quedarse sin una fuente laboral en un contexto donde conseguir empleo tampoco resulta sencillo.

Además, cada persiana que baja también impacta en la dinámica comercial del centro de la ciudad. Los locales vacíos reducen el movimiento de la zona y reflejan una situación que preocupa tanto a comerciantes como a cámaras empresariales.

Mientras algunos negocios intentan sostenerse con promociones, descuentos o liquidaciones, otros se ven obligados a tomar la difícil decisión de cerrar definitivamente. El anuncio de Sweet se suma así a una lista de comercios que, en los últimos meses, dejaron de formar parte del circuito comercial de la ciudad.