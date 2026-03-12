El Gobierno provincial entregó fardos de alfalfa a productores de Cholila

Fueron asistidos 25 productores de la Zona de El Blanco, Laguna Villarino y Lago Rivadavia.



El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Producción, entregó 1.500 fardos de alfalfa a 25 productores de Cholila, Zona del Blanco, Laguna Villarino y Lago Rivadavia. Esta asistencia refuerza el stock forrajero de cara a la entrada del invierno, en un contexto de recuperación productiva tras los incendios forestales.

La distribución, llevada adelante por intermedio de la Delegación Oeste del organismo provincial, forma parte de las acciones enmarcadas en la declaración de Emergencia Ígnea, que ya beneficia a un total de 75 productores en la región.

Asimismo, en conjunto con la Municipalidad de Cholila, que aportó el soporte logístico, se relevaron 40 campos afectados para priorizar la ayuda, teniendo en cuenta a aquellos productores inscriptos en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios (RENPA) y con stock animal actualizado, garantizando un uso eficiente de los recursos.

Desde el Ministerio de Producción se marcó que esta forrajeria es clave para sostener la actividad ganadera en la Cordillera, mitigando los efectos del fuego y el clima adverso.