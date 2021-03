Comodoro | Luque: “Massoni debería presentar la renuncia e irse”

El intendente de Comodoro Rivadavia se refirió a las declaraciones del ministro de Seguridad, Federico Massoni a quien acusó de armar un circo mediático en torno a los incendios forestales en la cordillera.

Este lunes el intendente de la ciudad, Juan Pablo Luque realizó una recorrida e inauguración de un tráiler de salud en el Predio Ferial. Allí fue consultado por los medios sobre la conferencia de prensa que brindó más temprano el ministro de Seguridad Federico Massoni.

Al respecto indicó: “No sé bien qué dijo, más allá de algunas cuestiones que venía escuchando de algunas radios cuando venía trasladándome hacia acá”.

“Lo que pasó en la cordillera es una cuestión muy obvia que me parece que todos la pudieron ver con lujo de detalles y yo me quiero quedar con el problema real, que es el sufrimiento de las familias que perdieron su casa, los bosques nativos que hemos perdido y que me causa una tristeza muy profunda”, explicó.

Cabe recordar que Massoni cuestionó a funcionarios de Comodoro Rivadavia, entre ellos el actual intendente Juan Pablo Luque, el viceintendente, Othar Macharashvili, parte del gabinete municipal, entre ellos Gustavo Fita y el exintendente, Carlos Linares, por responsabilizar a Provincia de los incidentes. “Yo lo que le pido al ministro es que si tiene un poquito de dignidad, debería presentar la renuncia e irse porque lamentablemente los chubutenses estamos pasando momentos muy tristes como para generar estos temas que ya nos tienen acostumbrados este personaje”, disparó Luque.

“Yo me dedico a eso a trabajar por la comunidad de Comodoro Rivadavia y ser solidario con otras localidades. Otros se encargan de esto, la generación de un circo mediático. Es faltarle el respeto a toda la gente que la está pasando mal”, agregó.