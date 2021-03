Lago Puelo | Sánchez: “El ministro de seguridad de la provincia está muy mal informado”

Así lo manifestó el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, tras lo los dichos de Massoni luego de los incidentes ocurridos durante la llegada de Alberto Fernández.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, se preguntó «¿Cómo se le puede ocurrir a (Federico) Massoni que voy a hacer algo para que el Presidente tenga un contratiempo?»

El jefe comunal respondió a las acusaciones vertidas por el ministro de Seguridad Provincial en una conferencia de prensa, acusándolo a él y al diputado Nacional Santiago Igón por la difícil situación vivida por el Presidente en su localidad.

“El ministro de seguridad de la provincia está muy mal informado, ¿Cómo se le puede ocurrir que nuestro presidente, por el cual yo trabajé, milite para que gane para que sea nuestro presidente, del que estoy orgulloso voy a seguir estándolo a quién se le puede ocurrir que hagamos algo para que él tenga un contratiempo?”, sostuvo Augusto Sánchez.

“Evidentemente los esquemas de seguridad de la provincia y entiendo de la presidencia por ahí no articularon o no hablaron entre ellos, no pudieron prever esta situación, creo que ahí tendría que mirar el ministro de seguridad y no en un intendente que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial ni la seguridad del gobernador”, continuó el intendente.

“Para mí es mucho más relevante como seguimos trabajando para los vecinos, que las palabras que pueda decir el ministro de seguridad de la provincia de Chubut”, sentenció Sánchez