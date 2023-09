Comodoro | Por el desmoronamiento de la Ruta 3 bajó el consumo en el Centro

Así los afirmaron los vendedores ambulantes, que como algunos locales de la ciudad, se vieron afectados por la situación de la Ruta 3 que une zona Norte y Sur.

Héctor Morales, vendedor que suele encontrarse en calle Rivadavia y Pellegrini, conversó con Diario Crónica y se refirió al consumo de los comodorenses: “Hoy por lo menos podemos vender, estamos esperando que se arregle la ruta porque en realidad con eso no tenemos clientela. Dentro de todo la gente nos responde y compra, pero cuando no hay dinero, no hay para nadie”.

En este sentido, manifestó que la ruta “nos afectó mucho porque estuvimos muy paralizados. No le echo la culpa a nadie, sabemos que el cerro Chenque esta ahí, como vendedor nacido y criado acá espero que esta situación se arregle”.

Puntualizando a la política, opinó que “la solución es que se dejen de pelear entre ellos y que traigan soluciones, porque si vamos al caso todos tenemos que poner el lomo, pero si no trabajamos no comemos”.

“Tenemos que pensar en los que vienen después de nosotros, en nuestros hijos y nietos que tienen que trabajar, tienen que comer” agregó.

Y sostuvo que “tienen que trabajar para crear fuentes de trabajo y pensar en el futuro de la Argentina”.

Omar Reartes, otro vendedor de calle Belgrano y San Martin, se refirió a las ventas del día y marcó que “acá no nos fue muy bien, pero se vende. Estamos a fin de mes, las cosas están caras y es entendible. Estamos esperando algunas fechas especiales, empieza ahora y sigue con el Día de la Madre. Esperemos que venga mejorando esto, pero va de acuerdo a como mejora el tema de la calidad de vida”.

“Soy realista, pero también tengo mucha fe de que esto va a mejorar en todos los niveles. Tengo fe y creo que hay que tener esperanza de que esto va a mejorar”, cerró.