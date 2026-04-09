Conmoción en Comodoro: investigan la muerte de un niño

Tenía 4 años, presentaba lesiones internas y su caso reabre cuestionamientos sobre la intervención de organismos de protección infantil.

La muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia generó una fuerte conmoción y abrió múltiples líneas de investigación judicial, mientras organizaciones sociales reclaman que se analice el accionar de los organismos estatales que habían intervenido previamente en el caso.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional tras presentar dificultades respiratorias y falleció horas después. Si bien aún no se conocen los resultados definitivos de la autopsia, las primeras pericias forenses detectaron lesiones internas en la cabeza, un dato que podría ser determinante para establecer las causas del deceso y si hubo participación de terceros.

En paralelo, la Justicia avanza con distintas diligencias, entre ellas un allanamiento en la vivienda donde ocurrió el hecho, donde se secuestraron teléfonos y otros elementos de interés. Los estudios complementarios podrían demorar varios días, mientras se intenta reconstruir el contexto en el que se produjo la muerte.

El caso tomó mayor relevancia al conocerse que existían intervenciones previas de organismos estatales, debido a una situación familiar que ya había sido judicializada. En ese marco, organizaciones como el Centro contra la Violencia Familiar solicitaron un informe a la Oficina de Derechos y Garantías para que evalúe si se actuó correctamente en la protección del niño.

Además, advirtieron que este hecho se suma a otro ocurrido semanas atrás, en el que falleció un niño de 3 años en circunstancias también bajo investigación, lo que refuerza la preocupación por posibles falencias en los mecanismos de prevención y resguardo de derechos.

Entre los puntos que se busca esclarecer, se plantea si el menor fue debidamente escuchado y evaluado por los equipos técnicos, y si los procesos de revinculación familiar se realizaron bajo las condiciones adecuadas y con el seguimiento correspondiente.

A la par de la investigación judicial, allegados a la familia realizaron graves denuncias públicas sobre posibles situaciones de maltrato previas y cuestionaron el accionar de organismos y funcionarios. También señalaron comportamientos sospechosos posteriores al fallecimiento, lo que incrementa la tensión en torno al caso.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos comenzaron a organizar una movilización en pedido de justicia. La causa continúa en etapa investigativa y se aguardan pericias clave que permitan determinar con precisión qué ocurrió y si existieron responsabilidades.