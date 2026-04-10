El Telebingo Chubutense celebra su sorteo número 1.000 y lo festeja con un gran evento en Trelew

Lotería del Chubut conmemora la Primera Línea jugada en diciembre de 2001 también en esa ciudad.

El próximo sábado 18 de abril, el Telebingo Chubutense celebra su sorteo número 1.000 en una jornada de juegos, sorpresas y grandes premios que se desarrollará desde las 16.30 horas en el Club Racing de Trelew.

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, junto a la secretaria de Bienestar Integral de la Municipalidad de Trelew, Mariana Medina, presentaron el evento que conmemorará la Primera Línea que se jugó en diciembre de 2001 en el Club Huracán de esa ciudad.

25 años junto a la gente

Luego de dos décadas y media entregando premios a miles de familias chubutenses y llevando bienes de acción social y espectáculos de nivel nacional a cada uno de los municipios y comunas rurales de la provincia, el Telebingo número 1.000 se llevará adelante en el Club Racing durante un evento con juegos entre los presentes, numerosos premios y con el cierre del Sorteo Mayor.

En ese marco, el titular del organismo manifestó que “lo que buscamos es un reconocimiento a toda la gente, a todas esas familias que nos estuvieron acompañando durante todos estos años”, e indicó que “el sábado 18, a partir de las 16:30 horas, comenzarán las actividades y se van a hacer sorteos, a cada hora, de electrodomésticos; merchandising con la gente que esté en vivo y, además, quienes tengan sus cartones van a tener grandes sorpresas”.

Ibarra destacó asimismo que “La Promo Mundial se sortea el día 15 de abril, premiando al ganador con un viaje con estadía y todo incluido al Mundial de Fútbol”.

Los premios

Desde Lotería del Chubut se informó acerca de la grilla de premios para el sorteo del Telebingo 1.000: en la Cuarta Ronda a Bingo 20.000.000 de pesos en efectivo; para la Tercera Ronda 5.000.000 de pesos; para la Segunda 3.000.0000 de pesos y 1.000.000 de pesos en la Primera Ronda a Bingo.

El valor del cartón es de 10.000 pesos, mientras que en la Promoción 3×2 el valor es de 20.000 pesos.

El Sorteo tiene cuatro Rondas con una particularidad: de acertar el número de cartón en la bolilla 50, se duplica el valor del acierto, es decir, el Premio Bingo es de 20.000.000 de pesos y el premio duplicado sería de 40.000.000 de pesos; si el acierto ocurre en la bolilla 40, el premio se triplica y el ganador se lleva 60.000.000 en efectivo. Lo mismo se prevé en todas las Rondas, además de 20 premios entre televisores, bicicletas y muchos regalos más.

Para el cierre del espectáculo se presentará el dúo folklórico “Campedrinos”, oriundos de la provincia de Buenos Aires, reconocidos no solamente en los escenarios del país sino también en festivales internacionales como el de Viña del Mar, en Chile.