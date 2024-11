Cristiano Rattazzi: “En la calle ya hay gente que empieza a decir bueno comeré menos carne”

El consumo de carne vacuna en Argentina ha alcanzado su punto más bajo en casi tres décadas, registrando 47,2 kilos por habitante al año, una caída del 11,2% entre enero y octubre de 2024, según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA). En un contexto de poder adquisitivo deteriorado, alternativas como el pollo y el cerdo han ganado terreno, pese a que estos productos tuvieron aumentos de precios muy superiores a los de la carne vacuna, según el IPCVA.

Frente a esta realidad, el empresario Cristiano Rattazzi restó importancia al fenómeno y afirmó que no es indispensable que los argentinos mantengan un consumo elevado de carne. «En la calle ya hay gente que empieza a decir: ‘Bueno, comeré menos carne’. Yo casi no como carne. No es que todos tengamos que comer más carne que el resto del mundo», señaló durante una entrevista.

Si bien las cifras evidencian un cambio en los hábitos de consumo, motivado por el alza de precios y la pérdida de poder adquisitivo, Rattazzi destacó que el escenario económico actual muestra mejoras significativas. A su entender, la economía «está funcionando maravillosamente bien» y auguró un repunte en el mediano plazo.