Cristina Kirchner habló antes del fallo de la Corte

La expresidenta encabezó un acto en la sede del PJ Nacional ante dirigentes y militantes que se reunieron ante un inminente fallo del máximo tribunal en la causa Vialidad.



En medio de la expectativa por un posible fallo adverso de la Corte Suprema, Cristina Fernández de Kirchner se mostró este lunes acompañada por referentes de todos los sectores del peronismo. Entre ellos estuvo el gobernador Axel Kicillof, quien asistió al acto en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ), convocado en respaldo de la expresidenta frente a lo que se denuncia como una supuesta «proscripción» impulsada desde el Poder Judicial.

«La casualidad no es una categoría política», afirmó Cristina al iniciar su discurso, al recordar los fusilamientos de José León Suárez en 1956. «Bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que se desataran los demonios», advirtió, en alusión a la posible ratificación de su condena en la causa Vialidad.

La exmandataria apuntó con dureza contra el «partido judicial» y pidió a sus seguidores mantenerse movilizados: “Es muy importante movilizarse”, dijo, en lo que fue interpretado como un llamado directo a la militancia.

«Mientras caminen por la calle, libres, los que hicieron el megacanje, los de las autopistas, los parques eólicos, estar presa es un certificado de dignidad. Lo siento de esa manera», aseguró.

Al rememorar el intento de asesinato que sufrió en 2022, Cristina expresó: «Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios estar viva».

«Hoy veía la tapa de Clarín que decía ‘Un sicario intentó matar a Uribe’ y me fui a la tapa de Clarín del 1 de septiembre y decía ‘Un brasilero gatilló en la cara’, que es de los mismos de ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’. Esos son los mentores de todo esto. No soy conspiranoide, leo y tengo comprensión de texto», señaló.

Y concluyó: «Hay mucho conflicto en la sociedad, estemos junto a la gente que tiene necesidades, demanda, para ayudarlos, tener empatía, ayudar, es lo que siempre hemos hecho y lo mejor que sabemos hacer. Es necesario en una Argentina a la que quieren sostener a una crueldad impropia de la gente de bien, de los humanos».