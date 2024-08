Cristina pidió al gobierno de Venezuela que publique las actas

“Pido, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas electorales en Venezuela”.

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció este sábado al presentarse en un encuentro sobre la realidad política y electoral de América Latina. Su palabra había generado expectativa ya que aún no se había expresado sobre el resultado de las elecciones en Venezuela. Sobre esa cuestión, señaló: “Pido, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas electorales en Venezuela”.

El encuentro realizado en México fue organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y contó con la participación del espacio político que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el lunes último pidió «conocer los resultados» de los comicios en Venezuela y «no descalificar».

En su discurso, la ex mandataria manifestó: «Nuestra región nació de la utopía de la libertad en el siglo XIX. Esa libertad, no la que nos quieren vender hoy. Fue una lucha de ideas lo que se vivió en la región, no teníamos países, éramos una voluntad de libertad y emancipación. Ahí se forjó el concepto de Patria».

«Nos fue muy bien con la utopía de la libertad, ¿cómo nos fue con la de la igualdad? No nos fue bien, nuestro continente sigue siendo el más desigual», apuntó.

La expresidenta señaló que el atentado de las Torres Gemelas en 2001 marcó «el fin de la historia de la modernidad donde se discutían las ideas» y «empiezan las guerras del odio, que me enfrento por la religión, la raza, etcétera».

«Milagrosamente en América del sur surgen en la primera década del siglo XXI gobiernos populares, nacionales y democráticos. El primero de ellos fue Hugo Chávez en 1999», recordó.

La exmandataria recordó el proceso de lawfare que sufrieron ella y otros líderes de la región, pero afirmó que «ya no se trata solo de persecución política». «En mi caso es de persecución y de vida», dijo en referencia al intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022.

Y añadió: «Es una justicia que investiga a autores materiales que aprehendimos nosotros y no investiga a los responsables económicos. ¿Qué me salvó? Dios, la Virgen y este rosario. Y los militantes que lo atraparon (a Fernando Sabag Montiel)».

CRISTINA KIRCHNER DESTACÓ LA POSTURA DE «NO INJERENCIA EN LOS OTROS PAÍSES»

Al referirse a la crisis en Venezuela, la ex presidenta destacó la postura histórica de ese país de «no injerencia en los otros países, que es reconocer soberanía política y libertad».

Luego, Cristina Kirchner sostuvo que «sólo hay dos países con bloqueos: Cuba y Venezuela», dijo que comparte «el comunicado firmado» por los presidentes «AMLO, Lula y Gustavo Petro» sobre las elecciones en el país caribeño y pidió «por el legado de Hugo Chávez que se publiquen las actas» de los polémicos comicios.

«De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chavez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir», sostuvo en México.

Y agregó, en tono irónico: «La líder de la oposición (María Corina Machado) había anunciado que pasaba a la clandestinidad pero ahora la vimos encabezando una marcha. Afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, que es algo feo, malo, nos sentimos halagados que haya terminado su período de clandestinidad».

Previamente se refirió al magnate Elon Musk, quien en estos días mantuvo cruces con Nicolás Maduro en redes sociales: «Qué le importa el medioambiente, él quiere litio al precio más bajo», sostuvo.