El Campeonato Rionegrino de Jineteadas llega a El Bolsón

El Campeonato Rionegrino de Jineteadas continúa su recorrido por la provincia y este fin de semana llega una vez más al paraíso cordillerano de El Bolsón.

Con el telón de fondo del Cerro Piltriquitrón, El Bolsón vivirá tres jornadas de fiesta de tradiciones gauchas en el predio Don José “Pepe” Inostrosa.

Durante el 7, 8 y 9 de noviembre se desarrollarán la sexta y séptima fecha del campeonato provincial, en un encuentro que promete reunir a familias y aficionados de toda la región para disfrutar de la tradición y el espíritu campero.

El evento contará con un paseo criollo, la prueba de riendas prevista para el día sábado, y dos montas especiales que encenderán la emoción del público: Facundo Agüero se medirá con el reservado de Pedro Paladino, El Poncho Moro; mientras que Adrián Fernández, único campeón patagónico, subirá al reservado de Víctor Cacique, El Mal Amigo. Dos montas de primer nivel que prometen un espectáculo inolvidable.

Con esta nueva fecha, el campeonato sigue consolidando su camino hacia la conformación de la delegación rionegrina que representará a la provincia en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, reafirmando la pasión por las tradiciones locales y el compromiso de mantener viva la cultura gaucha en cada rincón de Río Negro.