Remis sin frenos terminó incrustado contra un árbol en El Bolsón

El vehículo bajaba del cerro Piltriquitrón con turistas de Catriel cuando perdió el control. Hubo varios heridos.

Un auto de alquiler que descendía desde el cerro Piltriquitrón, en la zona de Villa Turismo, se quedó sin frenos y terminó impactando contra un árbol, según informó el Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón.

El siniestro ocurrió este martes alrededor de las 18:30 horas, cuando un llamado alertó sobre un posible choque frontal entre dos vehículos. Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el remis, que transportaba cinco turistas oriundos de Catriel y un chofer local, había perdido el control tras varias maniobras para evitar el impacto.

Los ocupantes sufrieron heridas de distinta consideración, y uno de ellos fue trasladado de urgencia al Hospital de Área de El Bolsón. En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial, Tránsito municipal y el servicio de salud local.