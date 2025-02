El Gobierno echó al titular de la Anses, Mariano de los Heros

Mariano de los Heros había adelantado que el Gobierno buscaba llevar adelante una reforma previsional, pero Milei lo desautorizó. Será reemplazado por Fernando Bearzi.



El presidente Javier Milei echó este lunes al titular de la Anses, Mariano de los Heros. La decisión fue informada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi», sostuvo Adorni en su cuenta de X.

Mariano de los Heros había adelantado que el Gobierno buscaba llevar adelante una reforma previsional que incluía la suba de la edad jubilatoria, algo que fue descartado esta mañana por Milei en una entrevista televisiva: «La reforma jubilatoria no es para este momento», aseguró.

«Eso corre por cuenta del titular de Anses. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional», señaló el Presidente en América 24.

De los Heros había llegado al Gobierno en febrero del año pasado en reemplazo del cordobés Osvaldo Giordano, también desplazado por Milei porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, no quiso votar a favor del proyecto de Ley Bases.

El nuevo titular de la Anses, Bearzi, es un técnico que estuvo a cargo hasta hoy del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y responde al ministro de Economía, Luis Caputo.