Se viene el juicio por la desaparición de José Crettón

El juicio por jurados se llevará a cabo el 18 de febrero. El fiscal Carlos Díaz Mayer adelantó: «Se va a declarar la responsabilidad los dos detenidos».

El 18 de febrero se llevará a cabo el juicio por jurados por el caso de José Crettón, el joven desaparecido desde 2022.

José Crettón desapareció el 11 de agosto del 2022, un joven de 18 años que se encontraba en su casa de la localidad cordillerana de El Maitén.

El fiscal Carlos Díaz Mayer dialogó con Red43 y se refirió al caso: «En el juicio se va a declarar la responsabilidad los dos detenidos. Es el momento en que el pueblo decide sobre la responsabilidad penal de una persona».

«Vamos a hacer saber todas las pruebas que tenemos en la investigación, a partir de ahí van a tomar una decisión seria y coherente», expresó.

El fiscal adelantó que el 17 de febrero se seleccionará al jurado que participará en el juicio y el martes 18 de febrero comenzará el mismo.

El criterio que se aplicará en la selección del jurado es que no sean periodistas, abogados, fuerzas de seguridad, no tienen que tener régimen gremial, tiene que ser de la jurisdicción, no hace falta que sepan leer o escribir, tienen que tener la capacidad de votar y tener 0 conocimiento del caso.

«Siempre se garantiza la seguridad de identidad. Para la defensa y la querella se identifican por un número», indicó Díaz Mayer.