El Gobierno espera «gestos» del PRO para iniciar una negociación electoral

En Casa Rosada enumeran una serie de condiciones que deberán darse para acercar posturas con el partido que lidera Mauricio Macri.

Rumbo a las elecciones 2025, la relación entre La Libertad Libertad (LLA) y el PRO sufre vaivenes constantes, y pese a las buenas voluntades iniciales, la Casa Rosada ensaya una serie de requerimientos necesarios para poder dar lugar a la chance de conversar un incipiente entendimiento.

A la premisa de priorizar a los propios, se suma también la exigencia de «gestos» que esperan del espacio que lidera el expresidente Mauricio Macri para reivindicarse tras varias críticas a la gestión y dardos cruzados.

El atisbo de voluntad existente para ir hacia un acuerdo electoral con el PRO no exime al espacio de sus correspondientes críticas. Los que rodean al Presidente no solo buscan señales de buena voluntad sino coherencia en la práctica.

«Primero debiéramos tener una definición del PRO, porque hasta ahora no sé sabe bien si coinciden o no con nuestra agenda», cuestionó una importante fuente con acceso al despacho presidencial que cree además que Macri ya no dirige a los propios.

Es que varios de los últimos movimientos del partido amarillo cayeron mal entre las filas libertarias, alcanzando el punto de mayor conflicto con la contratación del asesor político catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien hace poco se sumó al equipo del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

«Contrataron al tipo que impulsó la campaña más sucia contra Milei. Fue una declaración de guerra», sintetizó a la Agencia Noticias Argentinas la misma fuente.

Se trata del asesor político catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, que desembarcó en la política hace ocho años de la mano de las dos veces mandataria Cristina Kirchner. Especialista en marketing político, diseñó la campaña presidencial de Sergio Massa en las últimas elecciones que compitió con Milei.

«Es raro. Damos muestras de que queremos ir juntos y después Jorge Macri contesta contratando a Rubí. Dicen que Mauricio Macri lo pidió», aseguraron en los pasillos de Balcarce 50.

Jorge Macri es de los principales apuntados, a quien se lo acusa de pregonar la agenda woke y transitar el sendero del gasto público. Bajo esos argumentos, el vínculo con el alcalde porteño se resquebraja con el paso de los días. Incluso, el Presidente se encargó de diferenciar la relación que mantiene con Jorge, de la que lleva con su primo, Mauricio.

Por eso, una de las prendas de cambio básicas para retomar el diálogo con el espacio que representa el exintendente es la cabeza de Gutiérrez – Rubi, aunque no es el único pedido.

El total alineamiento con la agenda libertaria configura una de demandas centrales. Ante esa petición, los dirigentes del PRO que cumplen con los deberes son utilizados como el ejemplo de lo que hay que hacer.

Uno de los destacados por el Ejecutivo es el intendente de San Isidro, Ramon Lanús, que, deseoso de jugar con los ganadores, anunció la eliminación de la tasa vial a la carga de combustible en su distrito, marcando una distancia con la tendencia impulsada en varios municipios bonaerenses.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, a principios del año 2024 se tendieron puentes para trabajar la integración de los espacios, y una de las terminales la encabezó el armador bonaerense, Sebastián Pareja, quien se encargó de dejar en claro las bases y condiciones para los entendimientos.

«No se pueden poner condiciones. El que gana conduce y el que pierde acompaña», confesó un libertario converso, y añadió: «Tiene que ver con el proceso que estamos haciendo que es sin condiciones y con coherencia con el rumbo».

En tercer lugar, pero no menos importante, el Gobierno insiste en la decisión de premiar a los propios al garantizar las cabezas de las listas para libertarios pura cepa. La determinación se presenta como un guiño a los originales que creyeron en el mandatario desde el minuto cero, pero también responde a las mediciones propias que manejan y que arroja al PRO en escuetos 5 puntos.

Hace algunas semanas, un alfil violeta, enterado de los números planteó ante esta agencia: «En términos de puntos no nos suman nada las figuras del PRO. ¿Cuánto puede ser el margen? ¿3%? No nos van a cambiar la elección».

Con tiempo para el cierre de listas, un funcionario optó por utilizar una cita del histórico filósofo y economista austríaco, Karl Marx, para ilustrar la estrategia que se dará el oficialismo de cerrar alianzas con otros espacios, en especial con el PRO: «De cada quién según su capacidad, a cada quien según su necesidad».

Su aplicación práctica es una mera interpretación: esperan recibir lo que cada cuadro amarillo arrastre y pueda garantizar para retribuirle lo que La Libertad Avanza –en reemplazo a la sociedad en la alegoría marxista- considere que necesita.