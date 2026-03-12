El pedido de disculpas de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez manifestó a través de un video su arrepentimiento público y busca destrabar su retorno al país.

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial y que permanece bajo arresto domiciliario en la ciudad de Río de Janeiro, publicó un nuevo video en Instagram en el que ofreció disculpas públicas por lo que hizo. La joven reconoció la gravedad de su conducta y asumió su responsabilidad por el episodio que la mantiene hace casi dos meses involucrada en un proceso judicial en Brasil y que no le permite retornar al país.

“Hola, soy Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido. Por eso, ahora quiero pedir disculpas públicamente”, expresó.

El caso de Páez cobró notoriedad en enero, cuando un video viralizó el momento en que la abogada, de 29 años, realizó gestos hacia un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema.

La secuencia, que fue registrada por cámaras de seguridad y teléfonos móviles, derivó en una denuncia por injuria racial y en la apertura de una causa penal en su contra. Desde entonces, la argentina permanece en territorio brasileño, monitoreada por una tobillera electrónica.

En el mensaje, la abogada detalló que decidió pronunciarse luego de cambiar de defensa y recibir la recomendación de la letrada Carla Junqueira, quien la representa actualmente. “Me ha explicado que sí, que debería haberlo hecho, entonces ahora siento la libertad de hacerlo”, afirmó.

A lo largo de su descargo, Páez reconoció: “Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal y que mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado, y estoy asumiendo mi responsabilidad y pagando las consecuencias de eso”.

La abogada ofreció disculpas “de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas, humilladas por mi actitud” y sostuvo: “Lo lamento profundamente. Lamento haber contribuido a ese dolor por ignorancia. Desconocía lo que era el racismo”.

Páez relató cómo el proceso judicial y el tiempo transcurrido en Brasil la llevaron a informarse sobre el racismo y a reflexionar sobre sus propias actitudes. “Ahora interiorizándome, aprendiendo y escuchando, entiendo lo delicado que es”, remarcó en su mensaje.

Según sus palabras, el proceso judicial le exigió revisar sus palabras y su comportamiento: “Me ha obligado a rever mis actitudes, a cuidar mis palabras, a ser más consciente, a ser más respetuosa”.

En el mismo comunicado, Páez explicó que antes no comprendía la dimensión de sus actos y que ignoraba la importancia del racismo. “Yo antes no lo veía, lo desconocía o no le daba la importancia que realmente tiene. Diciéndoles esto no me estoy justificando, sino reconociendo mi falta, reconociendo mi error, mostrándome arrepentida y pidiéndole perdón sinceramente a quienes se hayan sentido ofendidos”, expuso la abogada argentina.

El comunicado también incluyó reflexiones sobre el aprendizaje que extrajo de la situación: “Esta experiencia dolorosa me ha servido para tomar conciencia y espero que muchos con esto tomen conciencia también y se interioricen más de lo que es el racismo”, sostuvo. Sobre el final del video, Páez agradeció la posibilidad de ofrecer disculpas y de expresar su arrepentimiento públicamente.

La defensa de Páez insiste en la causa en que no existió dolo, es decir, intención de cometer un delito, y que la acusada habría actuado por desconocimiento sobre la normativa vigente en Brasil.

El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro negó el pedido de la defensa para que la acusada pudiera regresar a Argentina durante la instrucción de la causa. Las autoridades judiciales argumentaron que, dada la gravedad del hecho y la política de tolerancia cero contra el racismo en la legislación brasileña, autorizar su regreso podría dificultar el desarrollo del proceso y la eventual ejecución de una pena.

Sin una resolución definitiva, la abogada permanece a disposición de la justicia brasileña, mientras aguarda novedades sobre la fecha de la audiencia de instrucción y juicio oral. Páez concluyó su mensaje en redes sociales con un pedido de comprensión y una expresión de esperanza, al manifestar: “Gracias por escucharme, por darme la oportunidad de pedir perdón y de mostrarme arrepentida”.